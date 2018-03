28 Russen mogen toch naar Spelen

Het sporttribunaal CAS heeft van 28 Russische sporters de levenslange schorsing voor de Olympische Spelen in hoger beroep opgeheven. Van elf andere Russen is ‘levenslang’ omgezet in een eenmalig startverbod voor de Spelen deze maand in Pyeongchang. De reden die CAS aanvoert: er is onvoldoende bewijs aangeleverd voor zo’n zware straf.

De uitspraak betekent een gevoelige nederlaag voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat na onthullingen van Grigori Rodtsjenkov, de voormalige directeur van het dopinglaboratorium in Moskou, had onderzocht welke Russische wintersporters zich in 2014 op de Spelen van Sotsji met doping hadden ingelaten. Rodtsjenkov verklaarde dat hij sporters dopingcocktails had verstrekt en er urinemonsters waren verwisseld.

Tot de vrijgesprokenen behoren de schaatsers Olga Fatkoelina, Ivan Skobrev, Aleksandr Roemjantsev en Artem Koeznetsov, evenals de olympische kampioenen Alexander Tretiakov (skeleton) en Alexander Legkov (langlaufen). Allen mogen hun medaille houden. Het IOC meldt in een reactie dat het niet vanzelfsprekend is dat vrijgesproken sporters aan de ploeg Olympic Athletes from Russia in Pyeongchang worden toegevoegd.