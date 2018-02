2,5 jaar cel voor ex-directeur corporatie Laurentius

De voormalig directeur van de Bredase woningcorporatie Laurentius Walter V. heeft donderdag tweeënhalf jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen voor corruptie, witwassen en het oplichten van de woningbouwvereniging.

Projectontwikkelaar Wim S. kreeg twee jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het medeplegen van oplichting en witwassen. Zijn bedrijven moeten bovendien boetes van in totaal 110.000 euro betalen.

De twee mannen lichtten de woningcorporatie op met behulp van zogenoemde ‘ABC-transacties’, waarbij vastgoed op één dag twee keer werd verkocht. De projectontwikkelaar kocht panden om deze direct door te verkopen aan woningcorporatie Laurentius voor een aanzienlijk hoger bedrag. In totaal werd er 2,17 miljoen euro te veel betaald. Dit geld verdeelden ze onderling. De woningcorporatie ging in 2012 bijna failliet.

Volgens de rechter heeft de zaak grote impact en heeft het handelen van de voormalig directeur geleid tot onder meer “een ondermijning van het vertrouwen dat de samenleving in dergelijke organisaties moet kunnen stellen”.

De celstraffen vallen iets lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM) omdat het het “erg lang” heeft geduurd voordat de zaak voor de rechtbank werd gebracht. De zaak kwam pas in november 2015 bij de rechter terwijl de fraude al in 2012 aan het licht kwam. Het OM had eerder drieënhalf jaar cel geëist tegen Walter V. en tweeënhalf jaar tegen projectontwikkelaar Wim S.