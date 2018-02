Een schilderij met onwezenlijke figuren

‘Via een dependance van de Gelderse Kunstuitleen in Ermelo leenden we in 2005 voor het eerst twee kleine schilderijtjes van de Russische schilder Alexander Bobkin. Die vonden we zo mooi dat we ze vervolgens allebei hebben gekocht. Dat was het begin van een verzamelwoede die nooit is opgehouden. Bij galeries in de omgeving, maar ook tijdens open dagen in Bobkins atelier in een verbouwde kazerne in Nijmegen, hebben we diverse schilderijen verworven. Inmiddels bezitten we tientallen werken van zijn hand.

„Bobkin is geboren in Siberië en in 1990 in Nederland gestrand toen hij op weg was naar een tentoonstelling van zijn werk in Groot-Brittannië. Omdat hij geen visum kon krijgen, reisde hij vast naar Nederland om hier te wachten op zijn reisdocument. Hij is nooit meer weggegaan. Vooral in de omgeving van Nijmegen is hij intussen heel bekend. Als hij voor de financiële crisis ergens een tentoonstelling had, moest je voor de preview al gaan kijken, anders waren de werken grotendeels al verkocht.

Ad en Guusje Sitsen (beiden 74), gepensioneerd arts/ klinisch farmacoloog en huisvrouw, kochten het schilderij ‘Zonder Titel’ van Alexander Bobkin (1952). Gekocht voor1.400 euro bij de Gelderse Kunstuitleen.

„Wat wij zo mooi vinden aan dit werk zijn de kleuren, en de manier waarop hij de personen schildert. Die figuren ogen een beetje onwezenlijk. Daardoor wordt je fantasie geprikkeld. Wat doen die mensen daar? Drijft dat bootje in de hemel, of in de lucht? Je kunt er zelf hele verhalen bij verzinnen.

„Onze eerste kunstaankopen deden wij via de prent van de maand van NRC. Later hebben we veel grafiek gekocht via de Kunstuitleen. Het is eeuwig zonde dat die niet meer bestaat.

„Gelukkig hebben we dezelfde smaak. De meeste werken uit onze verzameling zou je kunnen omschrijven als expressieve schilderkunst. Zo hebben we veel werken van Harrie Gerritz, maar ook van Klaas Gubbels, Ger Lataster, Leo Schatz en Sjoerd de Vries.

Het zijn eigenlijk allemaal kunstenaars van onze generatie, jonge kunst spreekt ons minder aan. Door Bobkin worden we, als zijn grootste fans, hartelijk ontvangen.”