1,1 miljoen overstappers van zorgverzekering

Het aantal overstappers van ziektekostenverzekering ligt in 2018 met 6,2 procent net ietsje lager dan in 2017 (6,4 procent) en in 2016 (6,3 procent). Dat blijkt uit de definitieve overstapcijfers die informatiecentrum voor de zorg Vektis donderdag bekend heeft gemaakt. 1,1 miljoen Nederlanders zijn van zorgverzekering veranderd per 1 januari.

De drie kleinere zorgverzekeraars Eno, Zorg en Zekerheid en ONVZ, die samenwerken in VRZ Zorgverzekeraars, geven zelf aan dat zij met respectievelijk 12, 11 en 4 procent zijn gegroeid. Zij zijn daarmee goed voor ongeveer 100.000 van de overstappers.

Van andere verzekeringsmaatschappijen is het aantal overstappers niet bekend, Vektis publiceert pas in april het aantal verzekerden per maatschappij. Bij de zorgverzekeraars hebben vier grote maatschappijen (Achmea, VGZ, CZ en Menzis) een marktaandeel van bijna 90 procent, de rest van de markt is verdeeld over kleinere aanbieders.

Prijs versus dienstverlening

Hoewel Eno en Zorg en Zekerheid hun premie wel verlaagden voor 2018, denkt Ton van Houten, voorzitter van VRZ en bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid, niet dat de drie maatschappijen daardoor in 2017 een groei van het aantal verzekerden zagen. „Je prijs moet wel scherp zijn. Maar wij zien meer dat mensen via mond-tot-mondreclame bij ons komen, omdat ze horen over de kwaliteit van onze dienstverlening. Je ziet dat wij alle drie voorkomen in de topvijf van de ranglijst van beste dienstverlening onder verzekeraars.”

Bij Zorg en Zekerheid kwam de groei vooral uit de eigen regio, in en rond Leiden. „Onze betrokkenheid met de zorg in de regio is zichtbaar. De vier grote aanbieders zijn de afgelopen jaren door de vele fusies veel met zichzelf bezig geweest.”

Overstappen financieel aantrekkelijk

Het aantal Nederlanders dat overstapt is elk jaar beperkt. In een gezamenlijk onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt publiceerden, constateerden de twee toezichthouders dat overstappen voor veel Nederlanders financieel aantrekkelijk kan zijn. Maar doordat de verzekeraars een grote hoeveelheid polissen aanbieden (55 basisverzekeringen met 60.000 polismogelijkheden), vinden de meeste verzekerden de beslissing over een overstap te ingewikkeld.