Het is vandaag 50 jaar geleden dat deze foto gemaakt werd door AP fotograaf Eddie Adams. De zwart-wit foto gemaakt in Vietnam in 1968 toont het exacte moment waarop Brigadier Generaal Nguyen Ngoc Loan een kogel afschiet naar het hoofd van een gevangene die op een armlengte afstand staat. De foto toonde de gruwelijkheid van de oorlog en droeg na publicatie bij aan een groeiend anti-oorlogssentiment in de VS.