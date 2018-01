Zes maanden voorwaardelijk voor man die stiefmoeder hielp bij zelfdoding

Albert Heringa (75) krijgt zes maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd voor het bieden van hulp bij de zelfdoding van zijn stiefmoeder, dat besloot het Gerechtshof in Den Bosch woensdag. Dat is meer dan de drie maanden die het OM eiste. Het hof bevond Heringa schuldig en verwierp Heringa’s beroep op ‘noodtoestand.’ Heringa had volgens het Hof een andere arts moeten zoeken toen de huisarts van stiefmoeder Moek euthanasie weigerde.

Heringa diende zijn stiefmoeder in 2008 (zij was toen 99) een mix van malariapillen, slaappillen en een antibraakmiddel toe. Zij stemde hiermee in, in een gesprek dat Heringa filmde. Moek was nagenoeg blind, had zware rugklachten en kampte met hartfalen. Heringa filmde eveneens de zelfdoding van Moek. Hij hoopte zo het debat rondom euthanasie aan te zwengelen. Later werd van deze beelden een documentaire gemaakt, die actualiteitenrubriek Netwerk in 2010 uitzond. De uitzending was de aanleiding voor Heringa’s vervolging.

Noodtoestand

Het was de tweede keer dat de zaak in hoger beroep voorkwam. Het hof in Arnhem oordeelde dat Heringa geen straf verdiende. De Hoge Raad veegde deze eerdere uitspraak van tafel omdat “een beroep op noodtoestand slechts bij hoge uitzondering kan worden geaccepteerd bij hulp bij zelfdoding door iemand die geen arts is.”

Het aantal meldingen van euthanasie neemt in Nederland al jaren toe. De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ontving in 2016 meer dan 6000 meldingen van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding. Dat is ongeveer 4 procent van het totaal aantal overleden mensen in dat jaar. In 2015 waren het er nog minder dan 5500. In 2016 assisteerde in 85 procent van de gevallen een arts bij de zelfdoding.

Een steunpetitie voor Heringa van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) werd door bijna 20.000 mensen ondertekend. Ook het gerechtshof in Den Bosch zat overvol met steunbetuigers voor Heringa. In een reactie zegt de NVVE tegen ANP dat zij teleurgesteld en verbijsterd zijn over de uitspraak. Volgens de vereniging heeft het Hof geen enkele empathie getoond voor de positie waar Heringa destijds in verkeerde. De NVVE heeft 167.000 leden.