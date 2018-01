Winst voor ING komt lager uit dan verwacht

ING heeft afgelopen jaar een nettowinst geboekt van 4,9 miljard euro, een stijging van 5,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die ING woensdag presenteerde.

Ondanks die groei lieten beleggers het aandeel woensdagochtend vallen, omdat zij meer winst verwachtten en de kosten hoog uitvielen. Het aandeel ING kwam ruim 2 procent lager uit de startblokken op het Damrak.

Analisten die voor de presentatie van de cijfers werden gepeild door Bloomberg hadden betere prestaties in het laatste kwartaal verwacht. Terwijl de bank een nettowinst van 1 miljard euro presenteerde, gingen de analisten ervan uit dat die ruim 10 procent hoger uit zou komen.

Ook de kosten vielen verhoudingsgewijs hoger uit dan verwacht. Een belangrijke maatstaf daarvoor, de kosten-winstratio steeg een achtste. Topman Ralph Hamers verdedigde zich daarvoor door erop te wijzen dat er investeringen nodig waren om de kosten in de toekomst te laten dalen.

Hamers toonde zich positief over de resultaten van zijn bank. Hij wees op de hoge winst ondanks de historisch lage rentestand en op het groeiende klantenbestand. ING telt wereldwijd inmiddels 37,4 miljoen klanten. De bank maakte bekend in totaal 67 cent dividend per aandeel uit te keren. Dat is 1 cent meer dan afgelopen jaar.

Onderzoek justitie

Vorig jaar maart meldde ING Bank in het jaarverslag dat het onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek door de Nederlandse autoriteiten vanwege betrokkenheid bij corruptie en witwassen. In september meldde NRC dat justitie in dit onderzoek „breed falend beleid” bij de compliance-tak van ING verwacht aan te tonen aan de hand van vier afzonderlijke casussen, waaronder die rondom smeergeldbetalingen door telecombedrijf Vimpelcom.

ING verwijst in de jaarcijfers kort naar het lopende onderzoek en stelt de (financiële) gevolgen daarvan „significant” kunnen zijn. De bank verwacht de eerste helft van dit jaar de uitkomsten van het onderzoek van het OM te vernemen.