Winst techreus Samsung bijna verdubbeld in 2017

Samsung heeft in 2017 bijna twee keer zoveel winst gemaakt als een jaar eerder. De Zuid-Koreaanse techreus noteerde een nettowinst van 42,4 biljoen won, omgerekend ruim 30 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het concern woensdag heeft gepubliceerd. In 2016 was de winst nog 22,7 biljoen won (17 miljard euro).

Nog nooit eerder maakte Samsung zo veel winst. De stijging heeft Samsung vooral te danken aan zijn chipdivisie. Er kwamen flink meer orders voor smartphoneonderdelen binnen. Het bedrijf verkocht onder meer een hoop geheugenchips en led-schermen aan Apple. Dat gebruikt de Samsung-componenten in zijn iPhones.

Sterke won

Samsung zag vorig jaar ook de omzet stijgen, van 201 biljoen won naar bijna 240 biljoen won (zo’n 180 miljard euro). De Zuid-Koreanen verwachten dat de zaken ook in 2018 goed blijven lopen. Volgens Samsung blijft er komend jaar veel vraag naar chips.

De komende maanden denkt Samsung hinder te ondervinden van de hoge koers van de won, die het voor buitenlandse bedrijven relatief duurder maakt Samsung-producten te kopen. Het technologieconcern schat dat het in het laatste kwartaal van 2017 ongeveer 660 miljard won aan winst is misgelopen door de hoge stand van de Zuid-Koreaanse munt.

Dankzij de mooie jaarcijfers schoot het aandeel van Samsung op de beurs in Seoul omhoog. Rond 06:30 uur (Nederlandse tijd) stond het 3,5 procent in de plus.