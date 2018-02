Leraar wiskunde: parttime baan voor de luizenmoeder

Het is juli 2017. Lyana heeft zojuist haar gymnasiumdiploma ontvangen. Leraren, ouders en leerlingen staan met een drankje op het schoolplein. Ze loopt vastberaden op me af: „Mevrouw, we moeten een artikel in de krant schrijven. Het is echt achterlijk hoe weinig meisjes er Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek gaan studeren.”

Deze maand kreeg ik een update: „Ik ken alle meisjes van mijn studie. Dat zijn er 45 van de 440 in totaal. Er zijn trouwens maar ongeveer 5 eerstejaars vrouwelijke studenten elektrotechniek, haha!” Het is alsof ik mezelf hoor lachen, maar dan dertig jaar geleden.

De afgelopen tien jaar is het aantal meisjes dat op de middelbare school het profiel natuur en techniek kiest, gestegen. De tijd dat leraren en leerlingen in Nederland denken dat meisjes geen wiskunde kunnen, lijkt achter ons te liggen. Maar in het hoger onderwijs in de studierichtingen natuurwetenschappen, wiskunde en informatica loopt Nederland hopeloos achter bij de rest van Europa. Vorige week bleek wederom uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de Nederlandse vrouw kampioen deeltijdwerken is.

De populaire televisieserie De luizenmoeder legt de vinger op de zere „Wat knap van je dat je je dochter de eerste dag al laat overblijven”, hoort een moeder die haar kind voor het eerst naar de basisschool brengt. Hollandse meisjes worden namelijk luizenmoeder. Ze verzamelen wc-rolletjes, staan om drie uur op het schoolplein en gaan op vrijdag met hun zus naar de sauna.

In mijn wiskundeles zijn de dames net zo slim als de heren. Ze werken even hard en halen dezelfde cijfers. Maar na de middelbare school kiezen de Hollandse meisjes massaal voor een studie die makkelijk te combineren is met kinderen. Waarom? Omdat dat kan. Want het gaat goed met Nederland.

Ik ben ook zo’n Hollands parttime-meisje. Waarom koos ik niet voor een baan in de chemische industrie? Omdat ik als leraar ben geboren. Wat mij op het volgende brengt. Zonder leraren glijdt Nederland de afgrond in. We hebben dringend behoefte aan leraren wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Dus meiden: studeer elektrotechniek en word natuurkundeleraar. Dat is prima te combineren met het luizenmoederschap. En mocht de techniek in de smaak vallen: bouw een raket. Zoals Lyana. Go Lyana go!

Karin den Heijer (ir. chemie) is wiskundeleraar aan het Erasmiaans gymnasium in Rotterdam en bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland.