Voorzitter MKB-Nederland stapt onverwachts op

Michaël van Straalen stapt met ingang van deze donderdag op als voorzitter van MKB-Nederland, de belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf. Dat heeft zijn organisatie woensdag bekendgemaakt. Van Straalen is niet tevreden met de intensieve samenwerking met werkgeversvereniging VNO-NCW, blijkt uit de summiere verklaring die MKB-Nederland publiceerde.

Sinds 2009 delen de twee verenigingen hetzelfde beleidsbureau. Ze hebben nog wel een eigen bestuur en voorzitter. Maar naar buiten toe proberen de voorzitters altijd met één mond te spreken namens het hele Nederlandse bedrijfsleven, vaak onder aanvoering van de voorzitter van VNO-NCW, op dit moment Hans de Boer.

In de verklaring staat dat Van Straalen vindt dat MKB-Nederland een „sterker profiel” nodig heeft, „dichter bij de ondernemers”. „Binnen de samenwerking met VNO-NCW ervaart hij als voorzitter te weinig ruimte om daaraan verder vorm en inhoud te geven.”

Moeizaam

Volgens ingewijden speelde er meer. De verhouding tussen Van Straalen en De Boer zou al vanaf het begin moeizaam zijn geweest. Die verhouding is belangrijk omdat de twee verenigingen het op allerlei thema’s eerst intern eens moeten worden, voordat ze met hun gezamenlijke standpunt naar buiten treden.

De directeur van MKB-Nederland, Leendert-Jan Visser, zegt dat de samenwerking met Hans de Boer „niet de hoofdoorzaak” is van zijn vertrek. „Het zijn verschillende personen, maar ze hebben als professionals prima samengewerkt.”

Van Straalen was woensdag niet bereikbaar voor een reactie. Hij was sinds 2013 voorzitter van MKB-Nederland en daarvoor sinds 2006 vicevoorzitter.

Kritiek op samenwerking

Woensdag heeft hij zijn vertrek medegedeeld aan het verenigingsbestuur, zegt Visser. Dat bestuur deelde woensdag ook de conclusie dat de vereniging een sterker eigen profiel nodig heeft. Visser wil nog niet zeggen op welke manier dat moet gebeuren. De samenwerking met VNO-NCW op zichzelf staat volgens hem „niet ter discussie”.

De voorganger van Van Straalen, Hans Biesheuvel, vertrok in 2013 ook met kritiek op de samenwerking met VNO-NCW. Hij zei tegen NRC dat die „te ver doorgeschoten” is. „Managers en het grootbedrijf maken de dienst uit in de Malietoren.”

Ook de evaluatiecommissie die in 2009 een advies schreef over de toen nog nieuwe samenwerking, waarschuwde dat „het sterke merk MKB-Nederland” minder zichtbaar kan worden als die samenwerking te intensief wordt.