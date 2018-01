Vijf verdachten opgepakt na invallen bij drugsonderzoek Oost-Brabant

Bij een actie van de politie Oost-Brabant zijn donderdagochtend vijf verdachten opgepakt; vier uit Geldrop, een uit Venlo. De vijf mannen worden verdacht van handel in chemicaliën en verdovende middelen. Bij twee van de verdachten is een arrestatieteam ingezet omdat ze mogelijk in het bezit zouden zijn van een vuurwapen.

In Nieuw Bergen zijn 360 vaten met chemicaliën gevonden die bestemd zijn voor harddrugsproductie. In Velddriel zijn 70 vaten met chemicaliën gevonden, zegt een woordvoerder van de politie.

De politie houdt gedurende de hele dag invallen op een tiental locaties in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland. Op de Facebookpagina van de politie Oost-Brabant zijn updates te vinden over de invallen.