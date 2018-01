Trump tekent decreet om Guantanamo open te houden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag een decreet getekend om de militaire gevangenis van de Verenigde Staten op Guantánamo Bay in Cuba open te houden. Dat heeft het Witte Huis vlak voor de State of the Union aangekondigd.

Het decreet van Trump maakt een einde aan het streven van zijn voorganger, Barack Obama, om de beruchte terreurgevangenis te sluiten. Wat Trump betreft kunnen vijandige strijders weer naar de gevangenis op de marinebasis worden gebracht - al kondigde hij geen concrete plannen aan om er direct gedetineerden naartoe te brengen.

Tijdens zijn ‘State of the Union’ toespraak zei Trump dat hij de minister van Defensie, James Mattis, opdracht heeft gegeven ,,om ons beleid van militaire opsluiting te herzien en de detentiefaciliteiten op Guantánamo Bay open te houden.”

,,Terroristen zijn niet zomaar criminelen”, aldus Trump. ,,Ze zijn illegale vijandige strijders. En als ze in het buitenland worden opgepakt, moeten ze worden behandeld als de terroristen die ze zijn.”

,,Ik vraag het Congres om ervoor te zorgen dat we, bij de strijd tegen IS en al-Qaeda, de nodige bevoegdheden hebben om terroristen op te sluiten, waar we ze ook oppakken.”

Volgens het Witte Huis waarborgt het decreet ,,een cruciaal middel om de Verenigde Staten en zijn burgers te beschermen tegen voortgaande, zware dreigingen”, aldus een verklaring. Trump had tijdens de verkiezingscampagne beloofd om ‘Gitmo’ open te houden.

Het decreet is vooralsnog vooral van symbolische betekenis. De militaire gevangenis op Guantánamo Bay is nog open, en stond niet op het punt te sluiten. Er zitten nog 41 gevangenen vast.

Obama tekende vlak na zijn beëdiging in 2009 een decreet voor de sluiting van ‘Gitmo’, waar vanaf begin 2002 vermeende terroristen werden opgesloten die de Amerikanen oppakten tijdens de oorlog in Afghanistan. Op het hoogtepunt in 2003 zaten er 680 mensen vast. Sluiting bleek in acht jaar niet haalbaar, maar het aantal gedetineerden op Guantánamo Bay werd onder de presidenten George W. Bush en Obama drastisch teruggedrongen, onder meer door gevangenen over te dragen aan andere landen.

Guantánamo Bay, dat buiten het reguliere Amerikaanse rechtssysteem opereert, wordt door velen gezien als een smet op de reputatie van de Verenigde Staten als een voorvechter van mensenrechten in de wereld. De voorgangers van president Trump kwamen tot de conclusie dat de gevangenis de doelen van de VS bij de oorlog tegen terreur schaadde.