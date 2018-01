Mosselen in bonensaus

Zwartebonensaus (Douchi Jiang) is echt zo’n saus die eigenlijk bij alles lekker is, of je er nu mosselen in kookt of een boterham mee smeert. Het leuke is dat het ook helemaal niet zo moeilijk te maken is, je moet alleen even aan die gefermenteerde zwarte bonen zien te komen.

Spoel de zwarte bonen af onder de koude kraan en hak ze grof in de foodprocessor. Verhit de zonnebloemolie in een wok en fruit hierin kort sjalotten, knoflook en zwarte bonen aan. Voeg de mosselen toe, dek de wok voor 90 procent af met een deksel en bak tot de schelpen openstaan; schud de mosselen tussendoor regelmatig. Voeg sesamolie, sojasaus, oestersaus, suiker en de helft van de bosui en de Spaanse peper toe en schep alles snel door elkaar. Verdeel de mosselen over kommen of diepe borden en bestrooi met de overgebleven bosui en Spaanse peper.