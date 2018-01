De telefoon gaat. Ik neem op en noem mijn naam. Het blijft even stil en dan wordt de verbinding verbroken.

Dit herhaalt zich nog twee keer. Vast een verkeerd nummer gekozen, denk ik. Als de telefoon voor de vierde keer gaat neem ik op met de woorden: „Zo, en nu niet direct weer ophangen hoor.”

Dan zegt een wat beverige oudedametjesstem: „O, maar dat was ik zojuist niet hoor.”

