‘Tariq Ramadan verdacht van misbruik en verkrachting’

De prominente Zwitserse islamgeleerde Tariq Ramadan is in Frankrijk aangehouden op verdenking van verkrachting. Dat melden justitiebronnen aan de persbureaus Reuters en AFP. Hij zou twee slachtoffers gemaakt hebben, in 2009 en 2012. Ramadan meldde zichzelf bij de politie in Parijs.

Ramadan nam in november verlof nadat tegen hem meerdere beschuldigingen van verkrachting en misbruik werden geuit. Een van de vrouwen zegt in 2012 verkracht te zijn in een hotelkamer. De ander beweert misbruikt te zijn in 2009 in Lyon.

Ramadan ontkent

Naast de beschuldigingen van de twee vrouwen wordt Ramadan er ook van beticht als docent in Genève vier oud-leerlingen misbruikt te hebben. De vrouwen deden anoniem hun verhaal aan de Zwitserse krant Tribune de Genève. Op het moment van het misbruik zouden ze 14 tot 18 jaar oud zijn geweest. Van die zaken lijkt Ramadan vooralsnog niet formeel verdacht te worden. Ramadan heeft de beschuldigingen eerder ontkend en betichtte een van de vrouwen van smaad.

Tariq Ramadan geldt als een van de meest invloedrijke islamitische theologen van Europa. Hij is hoogleraar Contemporary Islamic Studies aan Oxford. In 2009 werkte hij in Rotterdam als integratieadviseur voor de gemeente en als gastdocent aan de universiteit. Van die laatste twee banen werd hij ontslagen omdat hij een televisieprogramma maakte bij een Iraanse regeringszender.

Correctie (31 januari 2018): boven een eerdere versie van dit bericht stond dat Ramadan is opgepakt. Dat klopt niet, hij is aangehouden.