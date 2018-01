Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam fuseren en gaan ‘ITA’ heten

De Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam geven met ingang van komend theaterseizoen hun naam op en gaan na de fusie verder als Internationaal Theater Amsterdam, afgekort ITA. Dat hebben de organisaties woensdag bekendgemaakt.

De naam verwijst zowel naar het gebouw als naar wat er in het gebouw gebeurt, aldus een persverklaring. De naam is mede gekozen omdat deze als „woordmerk” voor een internationaal publiek herkenbaar is.

De ambitie is grensoverschrijdend zijn en blijven: „ITA werkt, programmeert, produceert, reist en denkt internationaal. Een echte thuis voor een grootschalig internationaal reizend repertoiregezelschap.”

De naamsverandering is het sluitstuk van een fusieproces. Een jaar geleden werd een gezamenlijke toekomstvisie gepresenteerd. Afgelopen september volgde de benoeming van de driekoppige directie met Dianne Zuidema (nu nog schouwburgdirecteur), Wouter van Ransbeek (adjunct-directeur van de toneelgroep) en Ivo van Hove (algemeen directeur van de toneelgroep).

Amsterdam volgt hiermee dezelfde weg als de grote toneelgezelschappen en de schouwburgen in Rotterdam en Den Haag, die de afgelopen jaren tot een fusie en naamsverandering besloten.

De fusie is altijd een wens geweest van Ivo van Hove, die al in 2006 stelde, in zijn Staat van het Theater, de traditionele openingsspeech van het theaterseizoen : „Schouwburgen in de grote steden zouden geleid moeten worden door de huisgezelschappen.” Sindsdien heeft Van Hove solo en met het gezelschap internationaal furore gemaakt: een verdienste die zijn beslag krijgt in de naam van de nieuwe organisatie.