H&M is niet langer een groeiwonder

Chili, Litouwen, Estland, Servië, de Filippijnen, India: jaren achtereen opende modeketen H&M winkels in de ene na de andere nieuwe markt. Maar voor het eerst in tijden zit er een knikje in de groei van het aantal nieuwe winkels. H&M is niet meer het groeiwonder van voorheen.

Er zijn meer cijfers die dat laten zien. Woensdag presenteerde de Zweedse modeketen het nieuwste jaarverslag. Daarin noemt topman Karl-Johan Persson 2017 een teleurstellend jaar. De nettowinst daalde van omgerekend 1,9 miljard euro naar zo’n 1,7 miljard euro. De omzet groeide afgelopen jaar met 3 procent naar 22,7 miljard euro, en dat was „duidelijk minder dan verwacht”, aldus Persson. „De zwakte”, schrijft de topman, zat in de fysieke winkels.

De beurskoers van het bedrijf (ruim 123.000 werknemers) daalde daarbovenop vorig jaar flink in waarde, en verloor sinds begin dit jaar ook al weer tegen de 14 procent.

Zo blijft H&M achter bij concurrent Inditex, het grootste modebedrijf ter wereld en de eigenaar van onder meer Zara – H&M is de nummer twee. Zara is gemiddeld genomen iets duurder dan H&M, maar kan sneller dan zijn Zweedse concurrent inspelen op nieuwe modetrends omdat het sneller dan H&M nieuwe kleding kan produceren. Online heeft de Zweedse modeketen dan weer last van snelle groeiers als Zalando en Asos, webwinkels die veel verschillende merken verkopen.

Nieuwe winkelformule

Bij de presentatie van de jaarcijfers kondigde topman Persson een plan aan om het bedrijf weer op de goede weg te helpen. De keten gaat 170 winkels sluiten – en er 390 openen, waaronder winkels van een nieuwe formule die het concern woensdag óók presenteerde. Afound, zoals de formule heet, gaat kleding en „lifestyle-producten” met korting verkopen. Dit jaar zullen in ieder geval de eerste winkels in Zweden open gaan. In Nederland komt dit jaar dan weer een andere, nieuwe formule van H&M, die sinds vorig jaar bestaat: Arket. Een wat duurdere winkel, mét Scandinavisch ingericht café. H&M is verder ook nog eigenaar van formules als Monki, Weekday en & Other Stories.

De plannen gaan niet iedereen snel genoeg. Een van de grotere aandeelhouders van H&M, Skandia, kondigde al voor de jaarcijfers aan zijn belang in de modeketen af te bouwen. De Zweedse bank-verzekeraar vreest dat het bedrijf te veel op te lossen heeft. Volgens persbureau Bloomberg adviseert inmiddels ruim 50 procent van de analisten zijn klanten om het aandeel H&M te verkopen.