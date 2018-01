‘Samenwerkingsafspraken met buurlanden bij kernongeval onduidelijk’

De samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland zal bij een ongeval in de kerncentrales van bijvoorbeeld Doel, Tihange, Emsland of Borssele waarschijnlijk niet goed verlopen. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een woendag verschenen rapport.

Het „grensoverschrijdend karakter” van een kernongeval komt „niet in alle nucleaire crisisplannen” goed tot zijn recht, aldus het rapport. Ook kunnen „verwarring en onrust” ontstaan bij de bevolking doordat de maatregelen ter bescherming tegen de straling per land verschillen. Er wordt in de communicatie „te weinig rekening gehouden” met verschillen in taal en cultuur. Ook heeft Nederland geen afspraken gemaakt met België en Duitsland over de gezamenlijke besluitvorming bij een kernongeval in de grensstreek.

Er is ook het een en ander goed geregeld, meent de Raad. Zo informeren Nederland, België en Duitsland elkaar zo snel mogelijk als er een noodsituatie bij een kerncentrale dreigt. En ook hebben ze toegang tot elkaars stralingsmetingen en technische gegevens, zodat zij hier bij een ongeval gebruik van kunnen maken.

De Raad wijst tenslotte op de „onrust” die „incidenten” bij kerncentrales kunnen veroorzaken bij burgers. Deze zorgen staan nog te weinig op het netvlies van autoriteiten. Zo is informatie over incidenten veelal „moeilijk te doorgronden”, en ook bereikt informatie over vergunningen „niet alle omwonenden”.