Ryanair stelt ‘brexitclausule’ in voor eventueel uitblijven vliegrechten

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft voor tickets voor vluchten vanaf zomer 2019 een ‘brexitclausule’ ingebouwd. Het bedrijf waarschuwt klanten dat de tickets vanaf de zomer 2019 niet geldig zullen zijn als het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie tegen die tijd geen nieuwe afspraken hebben gemaakt over vliegrechten.

Dat schrijft persbureau Reuters, gebaseerd op een verklaring van marketing directeur Kenny Jacobs.

Als het VK in maart 2019 officieel de EU verlaat, vervallen ook de vliegrechten die zijn vastgelegd in het zogeheten ‘Open Skies’-verdrag. Daarin zijn vluchten van, naar en tussen de Europese lidstaten bepaald. Ook de vluchten tussen het VK en de Verenigde Staten zijn met het verdrag gedekt. De partijen moeten dus een nieuwe overeenkomst bereiken.

Vluchtplan zonder duidelijke vliegrechten

Er is volgens Ryanair nog geen zicht op dergelijke nieuwe afspraken. Toch start de vluchtmaatschappij in september met de verkoop van tickets voor de zomer van 2019.

Als vanaf september blijkt dat door de nieuwe afspraken de vliegrechten drastisch veranderen, vervallen de tickets. Klanten die hun vlucht dan al geboekt hebben, krijgen hun geld terug.

Een woordvoerder van Ryanair licht aan NRC per e-mail de afwegingen van het bedrijf toe: “Als er geen vervanging komt van ‘Open Skies’, zullen we per 1 april 2019 wijzigingen van onze algemene voorwaarden of de reizen naar en van het Verenigd Koninkrijk moeten overwegen.”

Ryanair is niet de enige luchtvaartmaatschappij die zich voorbereidt op de Brexit. In juli maakte budgetvlieger easyJet bekend dat het het hoofdkantoor verplaatst van Groot-Brittannië naar Oostenrijk.