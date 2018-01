Mag attractiepark Slagharen verschillende parkeertarieven hanteren?

Een auto parkeren bij een pretpark verschilt volgens attractiepark Slagharen weinig van een auto parkeren bij een vakantiehuisje. Toch geldt voor de ene parkeerplaats een btw-tarief van 21 procent en voor het andere slechts 6 procent. Slagharen verhuurt op zijn park ook vakantiehuisjes. Pretparkbezoekers kunnen voor 7,50 euro hun auto parkeren op het terrein tegenover het park. Vakantiegasten kunnen hun auto zowel bij het huisje als op de parkeerplaats zetten, zonder meerprijs. Het lage btw-tarief is op attractieparken én op vakantieparken van toepassing. Waarom geldt dat niet voor de parkeerplaatsen?

De Belastingdienst ziet het parkeren bij een vakantiehuisje als ondersteunend aan de vakantieverhuur, waarvoor het lagere btw-tarief geldt. Het parkeren bij een pretpark is echter een zelfstandige actie, met een eigen tarief.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden volgt, net als eerder de rechtbank Gelderland, de Belastingdienst. De gelegenheid tot parkeren bij het pretpark is geen bijkomende dienst, maar een zelfstandige prestatie. Bezoekers kunnen ook in het dorp verderop parkeren of met het openbaar vervoer komen. Dat is anders bij vakantiegasten, die hun auto gebruiken voor het vervoer van logeerspullen en deze ook ’s nachts laten staan. Het parkeren bij het pretpark is volgens het Hof terecht belast met 21 procent btw.

