Oplevering van Uithof-tramlijn in Utrecht maanden vertraagd en 84 mln duurder

De oplevering van de Uithoflijn, een Utrechtse tramlijn tussen universiteitscampus De Uithof en het Centraal Station, loopt vertraging op en wordt 84 miljoen euro duurder dan gepland. Dat maakten de gemeente en provincie woensdagmiddag bekend tijdens een persconferentie. De tramlijn zou vanaf juli dit jaar rijden, nu wordt gemikt op december 2019.

Vooral de aanleg in het stationsgebied is complex, mede door de vele bouwprojecten daar. Zo is op één plek in het stationsgebied de grond niet stevig genoeg en is een speciale plaat aangebracht zodat het spoor toch aangelegd kan worden. Zulk werk kost extra tijd en geld, zoals personeelskosten.

Tweede domper

Het is een tweede domper voor de openbaar vervoernetwerken in de Randstad in anderhalve maand tijd. Medio december werd bekend dat de oplevering van de Hoekse Lijn, een metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland, vertraging oploopt. De extra kosten die daarmee gemoeid gaan, zijn minimaal 25 tot 35 miljoen euro tot mogelijk 90 miljoen euro. De aanlegkosten waren oorspronkelijk beraamd op circa 370 miljoen euro.

Eerder deze maand betoogden acht verkeerswethouders met directeuren van de vervoersbedrijven uit de vier grootste steden en de Nederlandse Spoorwegen in een opinieartikel in NRC dat er een grote behoefte is aan een uitgebreider openbaar vervoer netwerk in de Randstad. Zonder nieuwe lightrail-verbindingen, zoals de Uithoflijn en Hoekse Lijn, slibt de Randstad dicht, schreven zij. De overheid moet, volgens hen, een beroep doen op externe investeerders omdat de vervoersprojecten anders niet betaald kunnen worden.

De extra uitgaven van de Uithoflijn worden betaald door de gemeente Utrecht (25 miljoen) en de provincie Utrecht (59 miljoen). Halverwege 2019 rijden de eerste trams op de Uithoflijn tussen Vaartsche Rijn en De Uithof om alvast de buslijn daar te ontlasten.