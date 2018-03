Verkopers, wat is er mis met ‘anders nog iets’?

Ik stapte een filiaal van het Zweedse Acne Studios binnen met een duidelijk doel: een broek. Aldus vertelde ik de verkoopster, die daarop vroeg of ik niet ook schoenen en een top nodig had. Nee, zei ik beslist, ik wil echt alleen een broek. Die vond ik. Toen ik er na het passen mee naar de kassa liep, snelde de verkoopster achter me aan, griste een zachtroze trui uit een rek en vroeg op enigszins wanhopige toon of ik die toch niet ook wilde proberen. Na het afrekenen, van alleen de broek, voelde ik me bevrijd en een beetje naar tegelijk, alsof ik een belager van me had weten af te schudden.

Een minder extreme, maar toch enigszins vergelijkbare ervaring heb ik bijna elke keer dat ik iets aanschaf in een winkel op een Nederlands treinstation. Ga naar de Broodzaak, reken een broodje af en je krijgt steevast de vraag of je ook nog koffie of thee wilt. Bestel een koffie bij bagel- en sapjesketen Shakies, en de vraag komt of je er iets te eten bij wilt. In een knorrige bui heb ik wel eens gevraagd of ik eruit zie alsof ik dat niet zou durven te vragen, als ik een bagel zou willen. Sorry daarvoor, meestal erg aardige mensen bij de kassa, ik weet dat sommigen van jullie het vervelend vinden om dat steeds maar weer te moeten vragen, maar dat jullie de opdracht hebben gekregen dat te doen.

Je komt als winkelier wel erg drammerig en inhalig over

Ik begrijp dat zoveel mogelijk verkopen de kerntaak van een middenstander is. Maar door zo te benadrukken wat er nog ontbreekt aan de aankoop, kom je als winkelier wel erg drammerig en inhalig over. Kunnen we alsjeblieft weer terug naar open, minder penetrante vragen als ‘Dat was het?’, ‘Kan ik nog iets voor u doen?’ of, gezellig ouderwets, ‘Anders nog iets?’