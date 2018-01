Leidt uitstel donorwet tot afstel?

Hakkelende Pia Dijkstra heeft nog twee weken om haar donorwet te redden. Ze moet de senaat en nabestaanden tegemoet komen, zonder de basis onder haar opt-outsysteem uit te trekken. En sport en politiek gaan lastig samen.

UITSTEL: Het was geen sterk optreden van Pia Dijkstra gisteren in de senaat. Het D66-Tweede Kamerlid leek zich matig te hebben voorbereid op het debat over haar initiatiefwet om meer orgaandonoren te krijgen. Ze hakkelde, rommelde in haar papieren en vroeg de voorzitter of die het aantal interrupties een beetje kon beteugelen. Het wekte wrevel dat ze vragen over de rol van nabestaanden onvoldoende kon beantwoorden, vooral bij senatoren van CDA en PvdA. Hun twijfel of de wet echt meer donoren zal opleveren, wuifde ze weg met de opmerking “garantie geef je op stofzuigers”. Na tien uur debat eiste de senaat dat Dijkstra al haar toezeggingen nog eens op papier zet en werd de stemming uitgesteld, tot dinsdag 13 februari.

Afstel?: Eerste Kamerleden pretenderen soms dat zij nauwelijks politici zijn, maar nu houden ze het flink spannend. Ze gaven de indruk dat de wet het op basis van Dijkstra’s verdediging gisteren niet zou redden. Onvoldoende senatoren van VVD, CDA, PvdA en 50Plus leken overtuigd dat het verstandig is dat mensen die geen donor willen zijn zich in de toekomst actief moeten afmelden, in plaats van dat mensen die wel donor willen zijn, zich moeten aanmelden. Fundamentele kritiek spitst zich toe op drie thema’s. Naast zorgen over de nabestaanden is er discussie over het recht op zelfbeschikking en het recht om geen keuze te maken. Het uitstel kan Dijkstra helpen: een uitstekende brief met de waarborg dat nabestaanden kunnen ingrijpen, kan de initiatiefwet nog redden.

Lobby: Waar in de senaat de weerstand tegen de wetswijziging domineerde, zag televisierecensent Arjen Fortuin de avond voor het debat alleen fans voorbijtrekken op zijn scherm. Hij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de fanatieke donorlobby “ook Hilversum niet onberoerd heeft gelaten”. Sterker nog, Hilversum lobbyde zelf, zagen wij in Den Haag. Afgelopen week organiseerde omroep BNNVARA in Nieuwspoort een bijeenkomst met vrijwel alleen voorstanders om senatoren en journalisten te overtuigen. Over beïnvloeding gesproken, het thema hersendood kwam na kritiek op de ‘lobby’ daaromtrent bijna niet meer aan bod in het debat.

#GROPHEF: Shell blijft toch aansprakelijk voor de bevingsschade in Groningen, stelde zowel het olieconcern als minister Eric Wiebes Groningers gisteren gerust. Bovendien zou de NAM zelf genoeg in kas hebben om alle schade te vergoeden. Wiebes heeft, “gelet op de ervaringen tijdens de langjarige samenwerking, geen reden om te twijfelen aan het kunnen nakomen door NAM van haar verplichtingen”. Hoe en wanneer dat gaat gebeuren, is echter nog steeds niet duidelijk.

BUITEN HET BINNENHOF: Welke landelijke politicus is op 21 maart geen lijstduwer in zijn gemeente, kun je je inmiddels afvragen. Amsterdammers kunnen stemmen op Baudet en Hiddema, kiezers in Enschede vinden Omtzigt en Dijksma terug op hun stembiljet. Maar het lijstduwerschap van ADO-voetballer Tom Beugelsdijk op de lijst van de Haagse Groep de Mos gaat niet door. Zijn werkgever heeft zijn passief kiesrecht geblokkeerd.

SCHEIDSRECHTER: Denk wil ook meer sportiviteit in de Tweede Kamer, maar dan afgedwongen via een ‘videoscheidsrechter’. Deze zou moeten beoordelen hoe vaak en lang Kamerleden van verschillende partijen het woord krijgen. De partij verwijt met name Kamervoorzitter Khadija Arib met enige regelmaat dat zij de drie Denk-leden benadeelt. Er was geen arbiter nodig bij de stemming over het voorstel: alleen Denk was voor.

SCHAKER: Enkele senatoren ontsnapten gistermiddag aan het donordebat om mee te doen aan het schaaktoernooi in de Tweede Kamer. Tientallen mannen en één vrouw namen het op tegen Viswanathan Anand. De winst ging niet naar een politicus, maar naar een ambtenaar. Jan-Willem Duijzer, directeur bedrijfsvoering van de Tweede Kamer, won het ‘Torentje’.

QUOTE VAN DE DAG:

“Als we deze notie onweersproken zouden laten, werd het waarheid. (…) Dat is wel nieuw, een andere vorm van diplomatiek verkeer. Maar ja, als de president twittert, kan er wel eens een tweet terugkomen.”

Henne Schuwer, de Nederlandse ambassadeur in Washington DC, legt in een interview in NRC uit waarom hij Donald Trump met eigen middelen bestrijdt.