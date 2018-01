Joods jongetje (8) aangevallen in voorstad Parijs

Een 8-jarig Joods jongetje is maandag aan het eind van de dag bij Parijs met geweld aangevallen door twee jongeren. Hoewel geen antisemitische teksten zouden zijn uitgesproken, gaat het Franse parket wel uit van een antisemitische daad.

Het incident had plaats rond half zeven in de stad Sarcelles, iets ten noorden van Parijs. Het kind droeg een keppeltje en peies, kenmerkende Joodse haarlokken. Hij was onderweg naar een buitenschoolse cursus toen twee iets oudere jongens achter een vuilnisbak vandaan kwamen, hem tegen de grond duwden en begonnen te slaan. Het jongetje schuilde vervolgens onder een geparkeerde auto, waarna de daders ontkwamen.

Het incident kwam drie weken na een vergelijkbare aanval van een 15-jarig meisje. Zij werd op klaarlichte dag, ook in Sarcelles, bij de poort van haar Joodse privéschool in het gezicht gesneden. In Sarcelles, een arme voorstad van Parijs, woont sinds jaar en dag een grote Joodse gemeenschap, overwegend met wortels in Noord-Afrika. Volgens lokale autoriteiten is onder de uit dezelfde contreien afkomstige moslimgemeenschap een toenemend anti-Joods sentiment waar te nemen.

‘Aanval op de republiek’

„Het antisemitisch karakter van deze agressie lijdt geen enkele twijfel”, zei de socialistische burgemeester van Sarcelles, François Pupponi, tegen Le Figaro. „Ik ken het profiel van deze delinquenten: ze zijn abject, maar ze zijn niet achterlijk, en ze weten precies wat ze doen. Ze zijn naar een Joodse buurt gekomen om ‘Joden te rammen’.”

President Emmanuel Macron reageerde via Twitter. „Iedere keer dat een burger vanwege zijn leeftijd, zijn uiterlijk of zijn geloof aangevallen wordt, is de hele republiek aangevallen”, schreef hij.

Volgens de laatste bekendgemaakte statistieken van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die van 2016, zou het aantal geregistreerde antisemitische daden in Frankrijk dat jaar liefst 60 procent lager zijn dan het het jaar ervoor. Maar 2015 was het jaar waarin Frankrijk getroffen werd door een reeks terroristische aanvallen, onder meer bij de kosjere supermarkt HyperCacher, waar vier mensen gedood werden.