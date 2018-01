Roam like home zet omzet van KPN onder druk

Ook in zijn laatste presentatie van de jaarcijfers blijkt dat KPN-topman Eelco Blok de dalende trend bij het telecombedrijf niet kan stoppen. De omzet in 2017 (6,5 miljard euro) valt 4,1 procent lager uit dan het jaar daarvoor.

Blok stopt dit voorjaar, hij wordt opgevolgd door de Colombiaan Maximo Ibarra. Jan-Kees de Jager blijft nog zeker vier jaar aan als financieel directeur.

KPN wijt de daling onder meer aan roam like home, de EU-regel die sinds deze zomer telecomproviders verbiedt geld te vragen voor mobiel internet en bellen in het buitenland. Nederlanders gebruiken in de zomermaanden meer data in landen rond de Middellandse Zee en in de winter in Oostenrijk en Zwitserland. „Een veelvoud”, zegt Jan-Kees De Jager tijdens een toelichting op de cijfers, „in ieder geval meer dan drie keer zoveel als voorheen”.

Buitenlandse providers

De inkomstendaling door de nieuwe roamingregels valt enigszins mee omdat KPN grotere volumes aan dataverkeer inkoopt bij buitenlandse providers en daarvoor lagere tarieven betaalt. Ook valt het mee hoeveel toeristen in de zomer in Nederland internet gebruiken. In de mobiele markt verloor KPN klanten in het goedkopere segment. De concurrentie van T-Mobile en Tele2 is stevig.

Blok noemt de huidige situatie bij T-Mobile „niet houdbaar”. T-Mobile biedt vrijwel onbeperkte databundels aan om marktaandeel te winnen, maar verliest toch omzet. Een fusie met prijsvechter Tele2 lijkt de enige manier om te overleven, vandaar dat T-Mobile dit jaar Tele2 wil overnemen. Of er toestemming voor de overname van Tele2 door T-Mobile komt, is nog niet duidelijk. Een fusie van Tele2 door T-Mobile zou de prijzen in de markt op kunnen drijven.

Met één concurrent minder krijgen marktleiders KPN en Vodafone/Ziggo meer ruimte om hun prijzen op peil te houden. Ze hoeven minder moeite te doen om overstappers te lokken met kortingsacties. Als Nederland teruggaat naar drie mobiele netwerken (KPN, Vodafone/Ziggo en T-Mobile/Tele2) vermindert dat ook de druk op de komende frequentieveiling in 2019. KPN’s nettowinst steeg met 31 procent naar 485 miljoen euro. De reden was een meevaller met rentebetalingen en aflossingen van leningen.

KPN investeert dit jaar 1,1 miljard euro en wil de komende twee jaar 350 miljoen euro besparen met een ‘simplificatie-programma’. Hoeveel banen er verdwijnen (nu telt KPN 13.275 medewerkers, wil Blok niet zeggen. KPN benadrukt dat de simplificatie meer is dan een kostenbesparing. Zo vergde het samenvoegen van mobiele en vaste netwerken achter de schermen een ingrijpende aanpassing van de IT-systemen. Het zijn voor de klant onzichtbare processen, die Vodafone/Ziggo en straks T-Mobile/Tele2 nog moeten voltooien.