Italiaans kabinet: we moeten verhuizing EMA aanvechten

Italië heeft beroep aangetekend tegen het besluit om het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) in Amsterdam te vestigen. De kans dat de zaak vruchten zal afwerpen is klein, gaf de Italiaanse premier Paolo Gentiloni volgens persbureau ANSA woensdag toe op de Italiaanse televisiezender RAI, maar “we moeten het proberen”.

De verhuizing van het agentschap vormt de “grootste uitdaging die het EMA ooit heeft gehad”, zei directeur Guido Rasi maandag bij de presentatie van de verhuisplannen. Op 1 januari 2019 verruilen hij en zijn collega’s het kantoor in Londen voor een werkplek in Amsterdam. Het gebouw waarmee Nederland de instelling binnenhaalde laat dan nog zeker negen maanden op zich wachten. In de tussentijd wordt de EMA gehuisvest in een kantoor bij station Amsterdam Sloterdijk dat half zo groot is. Niet optimaal, maar “werkbaar”, vindt Rasi.

‘Het spel is niet voorbij’

De stemming over de nieuwe vestigingsplaats van het EMA is volgens de regels verlopen. Na de eerste stemronden kwamen Amsterdam en Milaan op een gedeelde eerste plek te staan, “en toen verloren we de loting”, aldus Gentiloni:

“Maar daarna kwam naar buiten dat de informatie uit het dossier van Amsterdam onvolledig was. We vragen het Hof van Justitie en het Europees Parlement om de zaak te bestuderen. Het spel is niet voorbij, maar we moeten ons niet de illusie maken dat het eenvoudig is om zaken opnieuw te openen als de procedures gevolgd zijn.”

Dat de EMA enkele maanden bij station Sloterdijk moet bivakkeren, was vooraf inderdaad niet gepland. Voormalig PvdA-voorman Wouter Bos had tijdens zijn lobby toegezegd dat het tijdelijke kantoor zich op hooguit twee tramhaltes van de uiteindelijke vestigingslocatie zou bevinden. Daar zag de EMA bij nader inzien toch vanaf omdat de organisatie het niet zag zitten om in het bouwrumoer te moeten werken.