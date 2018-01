ING verdient bijna 5 miljard, ondanks stijgende kosten

ING heeft in de laatste drie maanden van 2017 ruim een miljard euro winst gemaakt, zo’n 20 procent minder dan de analisten vooraf hadden verwacht. Hoewel de bank een goede groei heeft doorgemaakt, vallen de cijfers die ING woensdag heeft gepresenteerd beleggers tegen. De koers van het aandeel ING opende zo’n 2 procent lager.

Op veel vlakken gaat het goed met ING. In heel 2017 maakte de bank 4,9 miljard euro winst, 250 miljoen euro meer dan in 2016. Het klantenbestand groeide met 500.000 naar 37,4 miljoen.

Grootste punt van zorg is de verhouding tussen inkomsten en de kosten van het bedrijf. Hoewel de bank die verhouding probeerde te verbeteren, groeide het cijfer in het afgelopen jaar. De onderliggende kosten-inkomstenratio steeg van 53,1 procent in het laatste kwartaal van 2016 naar 59,9 procent in dezelfde periode vorig jaar.

Teleurstellend

In de eerste helft van 2017 presteerde ING nog beter dan de analisten hadden verwacht. De meeste kenners dachten dat het bedrijf in die periode verlies zou lijden, in plaats daarvan kon de bank een winst van 6 procent en de komst van 700.000 nieuwe klanten noteren. Over het hele jaar is de nieuwe aanwas gedeeltelijk weer tenietgedaan.

Uit een analyse van Bloomberg blijkt dat de schattingen over de winst van ING in het vierde kwartaal van 2017 uiteenliepen van 1,1 miljard tot ruim 1,3 miljard. Al met al presteerde de bank dus slechter dan de laagste voorspelling. Het schrappen van duizenden banen en investeringen in nieuwe technologie als blockchain hebben vooralsnog onvoldoende effect.