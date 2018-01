In uitgelekt bericht erkent Puigdemont: Spanje heeft gewonnen

Het is woensdag op pijnlijke wijze duidelijk geworden dat Carles Puigdemont ook zelf niet meer gelooft dat hij zal terugkeren als regiopresident van Catalonië. De bron van dat bericht? Puigdemont zélf. „Ik veronderstel dat het je duidelijk is dat dit voorbij is. Wij zijn door onze eigen mensen opgeofferd. Dat geldt op zijn minst voor mij (…)”, schreef de afgezette Catalaanse leider via Signal, een versleutelde berichten-app, aan zijn voormalige regiominister Toni Comín. Een camera van de Spaanse tv-zender Telecinco kon meelezen op Comíns telefoonscherm.

PUIGDEMONT: “ESTO SE HA TERMINADO”#ExclusivaPuigdemontAR: “Seréis consellers, pero yo ya estoy sacrificado, como sugería Tardá” pic.twitter.com/CUkUEvUaTe — El programa de AR (@elprogramadear) 31 januari 2018

Puigdemont houdt als banneling in Brussel naar buiten toe juist vol strijdbaar te zijn. In een video zei hij eerder op de dag nog dat „geen enkele andere kandidaat” dan hijzelf regiopresident kan worden. Later woensdag erkende hij dat het uitgelekte bericht authentiek is.

Bijeenkomst in Leuven

Puigdemonts uitgelekte bericht lijkt het definitieve einde te markeren van zijn tijdperk. De centrum-rechtse, separatistische voorman had dinsdag nog de ijdele hoop dat parlementsvoorzitter Roger Torrent het aan zou durven om hem ondanks zijn afwezigheid in Barcelona te laten herkiezen als leider van Catalonië. Maar onder druk van het Spaanse Constitutioneel Hof, dat een dergelijke installatie onwettig had verklaard, besloot Torrent tot uitstel. Daarmee vrijwaarde de parlementariër van de (links-republikeinse, separatistische ERC) zich van rechtsvervolging.

Puigdemont, leider van de partij JxC, bleek dat als dolksteek in de rug te zien. Dat werd duidelijk na een bijeenkomst van de Vlaamse nationalistische N-VA in Leuven, waarvoor Puigdemont juist op het allerlaatste moment had afgezegd. Hij stuurde Comín (van de ERC) als vervanger, die aldaar in het zicht van een camera nog even de laatste appjes van ene ‘Carles’ las. „Het plan van Moncloa [het regeringspaleis van premier Rajoy] heeft gewonnen. Ik hoop alleen dat ze de waarheid spreken en dat iedereen daardoor de gevangenis kan verlaten. Want anders is het een belachelijk historisch verhaal”, zo stond er onder meer.

‘We gaan door’

Puigdemont betichtte de televisiezender van vals spel. „Ik ben ook een journalist geweest, maar ik ben altijd van mening geweest dat er grenzen aan privacy zijn. Die van mij zijn nu geschonden’, stelde Puigdemont op Twitter. „Ik ben ook maar een mens en er zijn momenten waarop ik twijfel, maar uit respect en dankbaarheid voor onze burgers zal ik niet plooien en niet opgeven. We gaan door!”