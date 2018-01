‘Ik dacht dat een bank veel saaier zou zijn’

Rond half 9 ’s ochtends, het schemert nog, stopt een grijze zakenauto voor de deur van Shakieza (14) in de Amsterdamse Bijlmer. Een man in pak belt aan. Hij is haar persoonlijk assistent voor vandaag. Het duurt even maar dan komt ze naar buiten: een meisje met een strak opgestoken knot, een zwarte handtas en een opgewonden glimlach. „Hallo”, giechelt ze, waarna ze de auto instapt terwijl de chauffeur het portier voor haar openhoudt.

Die knot heeft Shakieza de dag ervoor al opgestoken, vertelt ze later. Het kost haar wel een halfuur en ze was bang dat ze te laat zou komen als ze het vanochtend nog had moeten doen. Ze heeft ook een nette blouse aangetrokken. Ze is per slot van rekening niet elke dag baas van een bank.

Shakieza doet mee aan het project ‘Baas van Morgen’ van Jinc (Jongeren Incorporated), een organisatie die jongeren helpt op de arbeidsmarkt. Tweehonderd leerlingen van scholen in kansarme wijken vervangen voor één dag de directeuren van organisaties als Tesla, het Rijksmuseum en de RET (de openbaar vervoerder in Rotterdam). Shakieza gaat naar het hoofdkantoor van ABN Amro op de Amsterdamse Zuidas. Ze ‘vervangt’ Johan van Hall, vice-voorzitter van de raad van bestuur. „De tweede baas, want de echte baas is op reis”, zegt hij.

In een vergaderruimte op een van de bovenste verdiepingen van het kantoor, met uitzicht over de stad, stelt Van Hall zich voor. Tweede baas dus, tevens verantwoordelijk voor inkoopzaken als kopjes en papier, 57 jaar. Cijfertjes gestudeerd, stage gelopen bij ABN en nooit meer weggegaan.

Verenrokjes

Dan is Shakieza aan de beurt. „Ik ben Shakieza en ik heb nog totaal geen werkervaring of iets”, zegt ze. „Volgend jaar doe ik examen. Ik woon bij mijn moeder en stiefvader met mijn zusje. Mijn hobby’s zijn koken, dansen en zingen. Maar in zingen ben ik niet goed. En ik maak verenrokjes in mijn vrije tijd.”

Rokjes? „Dan kunnen mensen me bellen of ‘snappen’ en dan krijg ik geld. Voor morgen moet ik er vijf maken en ik heb er pas twee af. Dus ik loop een beetje achter.”

Hoe lang doet ze dan over zo’n rokje, vraagt Van Hall.

„Vijftien tot dertig minuten.”

„Dat is handel!”, roept Van Hall uit. „Je bent ondernemer. Als je startkapitaal nodig hebt, kun je hier terecht. Jij bent de H&M van de toekomst.”

Na de kennismaking krijgt Shakieza een opdracht: onderzoeken wat de werkplek van de toekomst is, door te bedenken wat zij zelf een fijne werkomgeving vindt. Haar bevindingen mag ze ’s middags presenteren aan het managementteam. In de tussentijd krijgt ze een rondleiding over de ‘ouderwetse’ verdiepingen, waar de werkruimtes nog op hotellobby’s lijken, en over de vernieuwde verdiepingen, die met hun zitzakken meer aan een hippe start-up doen denken.

Ze kijkt geïnteresseerd en glunderend om zich heen. Gisteren kwam de spanning opeens, vertelt ze, al waren haar moeder en stiefvader nóg zenuwachtiger. Maar nu glijdt die van haar af – hoewel ze de vergadering van straks wel spannend vindt.

Aan zes topmannen en een topvrouw – ze blijken allen geïnformeerd over haar rokjeshandel – presenteert Shakieza haar conclusie. Van de nieuw ingerichte, open en lichte ruimtes kreeg ze energie, van de ouderwetse werd ze moe.

Een paar dagen later vertelt ze aan de telefoon dat ze ervan geleerd heeft minder snel te oordelen. „Ik dacht dat het veel saaier zou zijn, maar ik vond het echt leuk. Ik ben zelfs zo enthousiast dat ik er stage zou willen lopen.” Het leukst vond ze de vergadering. „Dat ik met die mensen daar mocht zitten. Ik voelde me speciaal.”