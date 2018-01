Grond onder verboden fokkerij blijft waardevol

Wat doe je met de gebouwen van een verboden nertsenfokkerij? Volgens de eigenaren in het Brabantse Laarbeek was er niets meer mee te beginnen. Sinds het verbod op pelsdierhouderijen in 2014 mochten ze weliswaar naar overgangsrecht nog tijdelijk voortbestaan, maar verkoop aan een nieuwe eigenaar was uit den boze. Waarom de gemeente de WOZ-waarde van de beide ‘agrarische objecten’ niet op nul had vastgesteld, was hen dan ook een raadsel.

De verantwoordelijke ambtenaar kwam aan de hand van taxatierapporten uit op een WOZ-waarde van 143.000 euro voor het ene bedrijf en 260.000 euro voor het andere. Voor de rechtbank Oost-Brabant verweerde hij zich door te stellen dat de grond onder de objecten wel degelijk waarde heeft en dat de stallen, schuren en loodsen met metalen wanden bovendien best voor iets anders gebruikt zouden kunnen worden. Of nog iets zouden kunnen opleveren bij de sloop. Volgens de eigenaren waren alle bedrijfsgebouwen echter ingericht voor het houden van pelsdieren en daarmee waardeloos geworden. Een alternatieve bestemming voor de panden was er niet. De sloop zou potentiële kopers bovendien alleen maar afschrikken.

Geen van beiden krijgt gelijk. Ja, de grond onder de panden heeft een bepaalde waarde dus een WOZ-waarde van nihil is niet realistisch. Maar de sloopkosten zullen deze waarde zeker negatief beïnvloeden. De rechter stelt de waarde zelf bij naar respectievelijk 130.000 en 255.000 euro. De gemeente had in de waardering meer rekening moeten houden met de gevolgen van de nieuwe wetgeving, aldus de rechtbank.

Zie voor de uitspraak: ECLI:NL:RBOBR:2017:6362