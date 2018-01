Energiewereld heerst op het voetbaltenue

GroenLeven neemt het zaterdag in Friesland op tegen Pure Energie. En Energiedirect ontvangt in Eindhoven Engie, in Zwolle bekend van de ‘PEC-power’. En Qurrent voetbalt zondag op Het Kasteel tegen de jongens van CVB Ecologistics.

Duurzaamheid, met name in de energiehoek, doet het goed in de eredivisie. „Energiebedrijven duiken in het Nederlandse topvoetbal op als paddenstoelen in de herfst”, zegt sportmarketeer Frank van den Wall Bake. „Ze zijn bij het grote publiek vaak nog onbekend en streven snel naar naamsbekendheid. En dan is de eredivisie zeer aantrekkelijk. Je bent elke week in beeld.”

Op dit moment hebben vier clubs (Feyenoord, PSV, sc Heerenveen en FC Twente) een energiebedrijf als hoofdsponsor. Bij nog eens vier clubs staan de duurzame energiejongens – en een recyclebedrijf – op de rug of op de broek. Bij elkaar bijna de helft van de achttien eredivisieclubs.

Volgens sportmarketeer Bob van Oosterhout is de fanbase van groot belang voor de vaak jonge energiebedrijven. „Grote voetbalclubs hebben al gauw honderdduizenden supporters. Vooral voor internetbedrijven, zoals bijvoorbeeld Energiedirect bij PSV, is dat goud waard. Daar komt nog eens bij dat stroom een gelijksoortig product is. Dat is bij de een niet beter dan bij de ander.”

Van den Wall Bake kan zich niet herinneren dat één sector de sponsoring zo domineerde in de hoogste voetbalklasse. „Je hebt natuurlijk wel een tijd gehad dat er wat meer banken en verzekeraars actief waren, maar dat waren er niet zó veel. Die financiële bedrijven zaten toen in de hoek waar de klappen vielen en wilden door de sponsoring goodwill creëren.”

Nieuwe, kleine bedrijven

Bij PEC Zwolle is Engie co-sponsor, maar het bedrijf staat niet op het tenue. Dat is niet het enige verschil met de andere partijen: het Franse concern is met een omzet van 66 miljard een internationaal grote speler, terwijl veel andere energiesponsors in de eredivisie juist nieuwe, kleine bedrijven zijn. Hebben die voldoende budget om een eredivisieclub te sponsoren?

„Blijkbaar wel, maar je moet je bedenken dat alleen bij de grote clubs de tarieven de laatste jaren beslist niet minder zijn geworden. De kleinere clubs ontvangen wel minder geld van hun shirtssponsors”, zegt Van den Wall Bake.

Energiecoöperatie Qurrent, hoofdsponsor van regerend landskampioen Feyenoord en businesspartner van Sparta, komt voort uit de Postcodeloterij, terwijl de hoofdsponsor van PSV (Energiedirect) een dochter is van Essent. Die kunnen de benodigde miljoenen ophoesten.

Volgens Van Oosterhout krijgt PSV jaarlijks zo’n 5 miljoen van de shirtsponsor, bij Feyenoord is dat 4 miljoen. Bij Heerenveen (GroenLeven) en Twente (Pure Energie) gaat het zeker niet om miljoenen. „Het is nu veel zichtbaarder geworden of de sponsoring het geld waard is. Door de digitalisering zie je een stuk gemakkelijker via welke acties consumenten bij jou komen.”

De eredivisie is aantrekkelijk voor de relatief kleine shirtsponsors, ook omdat in de grote buitenlandse competities vooral grote energieconcerns, financiële instellingen en autoproducenten op het shirt staan.

„En gokbedrijven, met name in de Premier League”, zegt Van den Wall Bake. „Dat komt ook wel de kant op van Nederland als gokken op voetbal meer wordt toegestaan, maar zeker niet zo groot als in Engeland. Daarvoor ontbreekt hier de gokcultuur.”