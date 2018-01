Een ‘veilig land’, zegt Den Haag …

Een weekend in Kabul: ruim honderd doden bij een aanslag met een ambulance op zaterdag; zeker elf doden bij een aanval op een militaire academie op zondag. Officieel zijn Kabul en Afghanistan „veilig”. Niet voor reizigers; Buitenlandse Zaken raadt af naar het land te reizen. Wel voor Afghaanse asielzoekers, en dus krijgen zij alleen in uitzonderlijke gevallen een verblijfsvergunning.

Dat is maar zelden: vorig jaar werd tweederde van de 305 asielaanvragen van Afghanen afgewezen. 870 Afghanen werden uitgezet; 1.130 Afghanen zijn momenteel uitgeprocedeerd en moeten Nederland verlaten. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het land waar ze dan naar toe moeten, is hetzelfde land dat ze ontvluchtten: een land in oorlog. Ruim zestien jaar na de Amerikaanse inval in Afghanistan neemt het aantal doden toe.

Wanneer is een land veilig genoeg om mensen er naar uit te zetten? Waar het om gaat, schrijft de Vreemdelingenwet voor: lopen burgers het risico om door „willekeurig geweld” om het leven te komen?

Het dilemma is dat een land in oorlog kan zijn, er ook burgerdoden vallen, maar het formeel niet dusdanig onveilig is dat niemand er naartoe terug kan. Daarom is Syrië wél een onveilig land – daar wordt in het hele land gevochten en is het risico op een willekeurige dood daarom groter. Afghanistan is dat niet – daar zijn ook relatief rustige gebieden en zou het geweld vooral gericht zijn tegen bepaalde groepen. Ook bijvoorbeeld Irak en Sudan zijn daarom „veilige landen”.

Asielzoekers zelf zien dat vaak anders. Zij zeggen: we zijn niet voor niets gevlucht, de „veiligheid” is een juridische werkelijkheid die niet overeenkomt met wat er op de grond gebeurt.

Of een land veilig is of niet, en of asielzoekers dus teruggestuurd worden of in Nederland mogen blijven, besluit het ministerie mede op basis van ambtsberichten. Dat zijn rapporten over een land, opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken, gebaseerd op „openbare en vertrouwelijke informatie”.

De situatie in Afghanistan is verslechterd, staat in het laatste bericht, uit november 2016. Er is veel geweld, ook in provincies en steden die „veilig” zijn. Maar, vindt Justitie: het dodental zou relatief laag liggen, op een aantal van 35 miljoen burgers, en dus is het risico om door „willekeurig geweld” om te komen niet groot.

Mogelijk verandert het uitzetbeleid in mei; dan wordt een nieuw ambtsbericht verwacht. Eind februari doet de Raad van State bovendien uitspraak in een zaak van twee Afghaanse jongens – en daarmee over de vraag of Afghanistan veilig is of niet Tot die tijd geldt: Afghanen moeten terug.

Anonieme Afghaan (24) : „Ik werd bedreigd door de Talibaan, ik loop in mijn land nog steeds risico.”

Foto Kees van de Veen Aan de eettafel van een Amsterdamse vriendin staart een Afghaanse jongeman voor zich uit. Hij wil niet met zijn naam in de krant, omdat hij vreest dat hem dat bij terugkeer in de problemen kan brengen. „Mentaal en fysiek ben ik uitgeput”, zegt hij. Na ruim twee jaar van azc naar azc, en van het ene gesprek met de IND naar het andere, ontnam een rechter hem recent zijn laatste hoop. Het wrange is, vinden hij en zijn Amsterdamse vriendin, een taalcoach: de rechter vernietigde het besluit van de IND dat zijn asielaanvraag afwees, maar hield de rechtsgevolgen in stand. „Dus ik won in feite mijn zaak, maar moet alsnog vertrekken. Wat is dat voor vreemde logica?”, zegt hij. Hij is jarig, maar vindt dat er niets te vieren is. „Waarschijnlijk moet ik begin februari weg zijn. Maar ik kán niet terug.” Want, en dat is het verhaal dat hij de IND al vele keren vertelde: „In Kabul werd ik als medewerker van de VN bedreigd door de Talibaan. Ik werd uit een taxi gesleurd en met een mes op mijn keel verteld dat ik twee Talibaan-strijders op de bezoekerslijst van het VN-kantoor moest plaatsen. Dat weigerde ik en na een derde bedreiging ben ik gevlucht.” Zijn vader, die hem hielp, werd later door de Talibaan vermoord, zegt hij. „Maar de IND gelooft me niet. Ze hebben allerlei oneigenlijke argumenten en creëren vermeende tegenstrijdigheden. Zo vinden ze het ongeloofwaardig dat ik niet direct na de eerste bedreiging ben ondergedoken. Maar ik begon toen al met de voorbereidingen van mijn vlucht. Er is de logica van de IND, en er is de realiteit. Ze zeggen dat het veilig is in Afghanistan, maar dat is het niet.”

Maedeh Rahimi (21) : „Hier kan ik naar school. In Afghanistan word ik gedwongen te trouwen.”

Foto Kees van de Veen Steeds als er een politieauto het terrein van de gezinsopvang in het Friese Burgum oprijdt en er een Afghaans gezin instapt om uitgezet te worden, denkt Maedeh Rahimi: „Misschien komen ze morgen wel voor ons.” Ze vluchtte met haar familie voor een Talibaan-strijder. „Dat is een stiefneef van mijn vader die wilde dat mijn vader een zelfmoordaanslag zou plegen. Dan kon hij met mij trouwen. Maar dat wilden we natuurlijk niet.” De eerste twee asielaanvragen werden door de IND afgewezen, maar door de rechter teruggedraaid. De derde werd ook door de rechter afgewezen; „want mijn ouders hadden niet meegewerkt aan onze uitzetting. Maar we willen blijven!” Behalve de Talibaan vreest Maedeh ook anderszins voor haar toekomst in Afghanistan. Vooral voor vrouwen is de situatie verslechterd, blijkt uit rapporten van de VN en Amnesty. Zeker vrouwen en meisjes die jaren niet in het land geweest zijn en andere normen en gebruiken hebben ontwikkeld, zijn kwetsbaar. Volgens Buitenlandse Zaken hebben vrouwen weinig kansen in Afghanistan en zijn ze vaak doelwit van (seksueel) geweld. Maedeh, die in november in de top 10 van beste mbo-studenten van Nederland eindigde: „Hier in Nederland kunnen we naar school, kunnen we doen en zeggen wat we willen. Dat kan daar niet. En misschien moet ik wel gedwongen trouwen met iemand.”