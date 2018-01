Drie keer levenslang voor aanslag op toeristen Istanbul

Drie Syriërs moeten de rest van hun leven de gevangenis in wegens betrokkenheid bij de zelfmoordaanslag in Istanbul begin 2016. Een rechtbank in de Turkse stad sprak dat vonnis woensdag uit, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Bij de aanslag kwamen dertien toeristen om het leven, onder wie twaalf Duitsers.

De aanslag, op 12 januari 2016, vond plaats middenin het toeristische hart van Istanbul. Op het plein voor de Sultan Ahmet-moskee, ook wel bekend als de Blauwe Moskee, blies de dader zich op naast een groep toeristen die een rondleiding kreeg. De Turkse autoriteiten lieten korte tijd later weten dat de zelfmoordenaar een 28-jarige Syriër was, die als migrant ongemerkt Turkije binnen was gekomen.

Banden met IS

De dader zou banden hebben gehad met terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Of de drie mannen die woensdag levenslang kregen ook schuldig zijn bevonden aan lidmaatschap van IS, is onduidelijk. De rechtbank veroordeelde hen voor het helpen bij de voorbereidingen van de aanslag. Ze zijn schuldig aan betrokkenheid bij de dood van de dertien toeristen, en bij de poging tot moord op de zestien mensen die gewond raakten.

Een vierde verdachte werd woensdag wel veroordeeld voor lidmaatschap van IS. Hij moet zes jaar en drie maanden de cel in. Achttien andere verdachten werden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.