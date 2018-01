Deze man verspreidde de Pentagon Papers

Veertig jaar hield hij zich gedeisd. De man die ervoor zorgde dat de Pentagon Papers, geheime overheidsdocumenten waaruit bleek dat de Verenigde Staten onder valse voorwendselen aan de oorlog in Vietnam was begonnen, bij tientallen nieuwsorganisaties in de VS terechtkwamen. Maar nu de aandacht weer op de onthulling gevestigd is door de film The Post wil de nu 81-jarige Gar Alperovitz zijn verhaal doen. The New Yorker interviewde hem voor het eerst.

Daniel Ellsberg was het originele lek van de Pentagon Papers. De voormalig defensieanalist gaf alle documenten in 1971 aan The New York Times. Maar na het eerste artikel werd het The Times verboden om meer te publiceren over de documenten door de regering Nixon. Ook werd Ellsberg gezocht door de FBI.

Gelukkig ontmoette Ellsberg vlak daarvoor Alperovitz, die destijds geschiedkundige was aan Harvard. Alperovitz werd gevraagd om te helpen, omdat hij net als Ellsberg fel tegen de oorlog in Vietnam was. Nadat The New York Times niks meer mocht schrijven over de Pentagon Papers wilde Ellsberg alle documenten, duizenden pagina’s, aan een andere krant geven. Alperovitz wist hem ervan te overtuigen dat de documenten in bundeltjes verspreid moesten worden onder meerdere kranten. Zo kon het momentum blijven en werd de impact van de onthullingen vergroot. Terwijl Ellsberg werd gezocht door de autoriteiten, verspreidde Alperovitz de documenten onder verschillende media.

Achteraf snapt Alperovitz eigenlijk niet waarom hij het gedaan heeft, waarom hij instemde om de Pentagon Papers te verspreiden. “Ik ben een voorzichtig persoon, maar zonder te knipperen zei ik ja.”

Correctie (31 januari 2018): In het artikel stond dat de man die de Pentagon Papers David Ellsberg heet. Dit klopt niet, hij heet Daniel Ellsberg. Dit is hierboven aangepast.