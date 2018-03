De ruïnes van Hashima hebben Skyfall niet nodig

Hij is eigenlijk niet eens een fanatieke James Bond-fan, maar toen Hendrik van Zwol (33) Skyfall (2012) zag, was hij meteen geïntrigeerd door het geheimzinnige hoofdkwartier van schurk Raoul Silva. Het was een eiland vol flats die verworden waren tot ruïnes – na wat onderzoek kwam hij erachter dat dit Hashima in Japan was. „Ik had er nog nooit van gehoord. Met mijn vrouw had ik al een reis geboekt naar Japan. Speciaal voor Hashima hebben we de route omgegooid.”

Online kochten ze voor 35 euro een ticket voor de boot en tour. Met ongeveer veertig toeristen voeren ze naar het eiland. „We zagen het opdoemen, op afstand leek het wel een slagschip. Zo herinnerde ik me het precies uit Skyfall. De andere toeristen waren vooral Japanners. Ik had niet de indruk dat zij er vanwege de film naartoe gingen. De touroperator schonk weinig aandacht aan de filmconnectie.”

Hashima was tot 1974 een eiland waar steenkool werd gewonnen, mijnwerkers woonden en werkten er. Velen van hen waren dwangarbeiders uit China en Korea, al loopt de Japanse VVV met die geschiedenis niet te koop.

Van Zwol ging op Hashima op zoek naar de plekken die hij kende uit de film, maar de toeristen moesten op de buitenste ring van het eiland blijven. „De gebouwen staan op instorten, dat is te gevaarlijk.”

Nu zijn de meeste scènes op Hashima in Skyfall ook niet opgenomen op het eiland. De ruïnes hebben het zwaar te verduren van de wind en de golven. Daarom werden voor de scènes op het eiland delen nagebouwd in de studio. Geen groot gemis voor Van Zwol: „Hashima was ook zonder de filmconnectie een van de hoogtepunten van onze reis, zeer indrukwekkend.”