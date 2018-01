Dataroaming drukt jaaromzet KPN

KPN heeft in 2017 een minder goed jaar gehad dan in 2016. De omzet bedroeg 6,5 miljard euro, een daling van ongeveer 300 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het communicatiebedrijf woensdagmorgen heeft gepubliceerd.

Als reden voor de gedaalde omzet noemt KPN onder andere de nieuwe EU-regelgeving die telecomproviders verbiedt hoge kosten te rekenen voor het zogeheten dataroaming, mobiel internetten en bellen in het buitenland. Daarnaast kozen meer klanten voor een sim-only-abonnement in plaats van een volledig pakket inclusief telefoon. Verder had KPN last van felle concurrentie. Die trof niet alleen de consumententak van het concern, maar ook de zakenafdeling.

Minder rente en aflossingen

Ondanks de dalende inkomsten hield KPN vorig jaar onderaan de streep meer geld over dan in 2016. De nettowinst steeg met 31 procent naar 485 miljoen euro. De oorzaak was een meevaller op het gebied van rentebetalingen en aflossingen van leningen. Afgelopen jaar was KPN aan die posten 176 miljoen euro minder kwijt dan in 2016.

KPN verwacht dat de winst en de omzet komend jaar ongeveer stabiel zullen blijven. Het concern maakte ook bekend dat het ex-minister van Financiën Jan-Kees de Jager nog zeker vier jaar wil houden als financieel directeur. De Jager bekleedt de positie sinds 2014. In april loopt zijn eerste termijn af. De Raad van Commissarissen gaat de aandeelhouders vragen om toestemming voor verlenging van het dienstverband van de voormalige CDA-politicus.