Investeerder Blackstone koopt financiële tak van Reuters

Investeringsmaatschappij Blackstone neemt de tak van Thomson Reuters over die data, nieuws en analyses verkoopt aan de financiële sector. De divisie was goed voor een omzet van 6,1 miljard dollar (4,9 miljard euro) in 2016. De verwachting is dat de overname zorgt voor een felle concurrentiestrijd met persbureau Bloomberg. Banken en beleggers leunen bij hun werkzaamheden sterk op de gedetailleerde ‘real time’ financiële informatie van dataleveranciers zoals Thomson en Bloomberg. Blackstone – eigenaar van onder meer hotelketen Hilton – neemt een belang van 55 procent in de dataleverancier, die wordt losgeknipt van de andere Thomson Reuters-activiteiten en in een nieuw bedrijf wordt ondergebracht. Thomson Reuters ontvangt 17 miljard dollar voor de verkoop, 14 miljard in aandelen. (NRC)