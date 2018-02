‘Citizen’ Sandler met PEC onderuit bij AZ

De gefrustreerde sportman begint met zuinige antwoordjes op vragen die niet over de verloren kwartfinale tegen AZ gaan, maar langzaam neemt de trots over zijn transfer het over en komen zelfs summiere anekdotes los over de week die was. Dat zijn vader met topcoach Pep Guardiola sprak, terwijl hij medisch gekeurd werd. En dat de trainer van City gezegd had „dat-ie het mooi vindt hoe ik voetbal”.

Het was een boeiende week voor de jongeman die voor 2,5 miljoen euro in dienst is getreden van Manchester City: Philippe Sandler, centrale verdediger bij PEC Zwolle. Deze seizoenshelft wordt hij nog teruggeleend aan PEC, waar hij de eerste seizoenshelft een uiterst capabele indruk maakte tussen twee blessures door. „Een doorbraak”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp woensdagavond na het verloren bekerduel van PEC Zwolle tegen AZ (4-1) over de transfer die de hoogste som ooit in de geschiedenis van de Zwolse club betekent. Hoezo doorbraak? „Dat wij spelers niet alleen aan de Nederlandse top afleveren, maar ook aan de internationale top.”

AZ en PSV, die ook naar de diensten van Sandler dongen, waren de facto kansloos toen PEC-coach John van ’t Schip de belangrijkste voetbaltechnische man bij Manchester City, Txiki Begiristain, deze maand op het bestaan van Sandler wees. Dat zit zo: Van ’t Schip zelf is voormalig trainer van ‘filiaal’ Melbourne City, net als Manchester City onderdeel van de wereldwijd opererende City Football Group. Voordeel voor PEC is dat Sandler nog minimaal een half jaar in Zwolle blijft. En de club strijkt dus minimaal 2,5 miljoen euro op – dat bedrag kan nog oplopen.

Aantrekkelijke overachievers

Sandler was er rustig onder gebleven, zegt hij na afloop. Onder de volle maan in Alkmaar, voorzichtige sneeuwval dwarrelde tot kort voor de aftrap neer, speelde hij niet zijn beste wedstrijd. Sierlijk als hij mag zijn, kegelt hij vlak voor rust de bal de nok van het stadion in. Twee keer tackelt hij stevig in duel met Alireza Jahanbakhsh, man in vorm bij AZ. Eén keer slalomt hij over het middenveld, maar speelt te laat af en loopt zich dan vast. Hij klaagt na afloop dat hij afspeelmogelijkheden miste.

Wout Weghorst juicht nadat hij AZ op 1-0 heeft gezet. Foto ANP Pro Shots

Hij vindt vooral dat de eerste goal, waarbij de hoekige AZ-spits Wout Weghorst tussen hem en ervaren rot Dirk Marcellis kan dribbelen, verwijtbaar was. Met wat fortuin komt PEC nog via Wouter Marinus op gelijke hoogte, maar omdat Marcellis zijn tegenstander Guus Til uit het oog verliest bij een corner, gaat AZ met een voorsprong de rust in.

De koppeling in het bekertoernooi van deze twee aantrekkelijke overachievers in de eredivisie droeg in zich de belofte van een open en mogelijk spectaculaire kwartfinale, maar van een evenwichtige pot voetbal was al eigenlijk geen sprake meer toen deze week bekend werd dat PEC het in Alkmaar zonder motoren Ryan Thomas en Mustafa Saymak moest stellen. Weg middenveld. Des te meer zou de defensie onder leiding van Sandler onder druk en in de aandacht staan – zeker na dit City-verhaal.

Als een club als City komt, twijfel je niet Philippe Sandler verdediger PEC Zwolle

Sandler is zoon van een hoge functionaris bij accountantskantoor Deloitte en getogen in een keurige wijk in Amsterdam-Zuid. De sociaal-economische achtergrond is zodanig dat het vlug veiligstellen van een vet contract niet noodzakelijkerwijs de eerste gedachte was in huize Sandler. Dat beaamt hij. Dus waarom toch zo’n gedurfde stap in een wereld waar geldt: voor jou tien anderen? „Als een club als City komt, twijfel je niet.” Hij noemt het „misschien wel de beste club van de wereld op dit moment”.

Zijn aankoop-en-terugverhuur aan PEC Zwolle speelt zich af in de periferie van de investeringenportfolio van City. Guardiola’s Manchester City investeerde ruim 250 miljoen euro in de voorbij anderhalf jaar alleen al aan verdedigers, waarmee de defensieuitgaven – constateren grappenmakers op Twitter – van de club hoger zijn dan die van tientallen landen in de wereld. In dat krachtenveld, waar centrale verdedigers en backs gemiddeld 50 miljoen euro mogen kosten, moet Sandler van voorheen AFC en afkomstig van de Ajax-jeugd zich gaan meten.

65 miljoen euro

De Manchester Evening News, bijvoorbeeld, maakt geen melding van Philippe Sandler. „Drie miljoen is natuurlijk voor zo’n club geen geld”, zegt hijzelf. „Ik zal het zelf moeten laten zien, heb geen prijskaartje aan me hangen. Maar het doel is wel het eerste halen van Manchester City.” Hij legt zich niet bij voorbaat neer bij een leven in de verhuurindustrie van het voetbal. Op de dag dat Sandler een ‘Citizen’ werd, dinsdag, telde de koploper van de Premier League zo’n 65 miljoen euro neer voor de 23-jarige Franse centrale verdediger Aymeric Laporte. „Ik heb hem nooit zien spelen. Maar hij zal wel goed zijn.” Een voorzichtig lachje breekt door.

Sandler en zijn PEC Zwolle spelen in Alkmaar een niet te winnen bekerduel waarin een ongelukkige samenloop van blessureleed, vrijwel allemaal kortdurend en zonder ernst, zorgt voor een uitgehold elftal. Smaakmakers op het middenveld Saymak en Thomas ontbreken, net als aanvoerder en clubmens Bram van Polen achterin. Acht minuten na rust moet die andere clubmens, keeper Diederik Boer, de strijd staken nadat hij, aarzelend en dus te laat bij het uitkomen, hands maakt in een poging een diepe bal te onderscheppen voordat Jahanbakhsh hem omspeelt buiten het zestienmetergebied. Scheidsrechter Bas Nijhuis kan niet anders: rood.

Dan is het wel gezegend. Kwalitatief al langer overvleugeld, nu ook numeriek. Reservedoelman Mickey van der Hart, ingevallen voor PEC-spits Terrell Ondaan, keert nog een inzet van vlakbij van Til – maar daarna loopt de score op via Oussama Idrissi en weer Weghorst. „Heel teleurstellend”, zegt Sandler. „Nu kunnen we ons alleen nog focussen op de competitie.” En hijzelf? „Alleen op PEC Zwolle.”