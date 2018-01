Een rode maan, blauwe maan én supermaan tegelijkertijd

Het is een rode maan, maar het is ook een blauwe maan. En het is ook nog eens een supermaan. Op de laatste dag van januari is het voor de twee keer binnen dezelfde maand volle maan, een fenomeen dat 'blauwe maan' wordt genoemd. Tegelijk wordt de volle maan gezien vanaf sommige plekken op aarde ook nog eens geheel verduisterd door de aarde, wat de koperrode gloed geeft. En de maan staat relatief dicht bij de aarde, waardoor de ronde schijf aan de hemel extra groot is; een supermaan. Die combinatie levert spectaculaire beelden op.