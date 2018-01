Feyenoord schakelt PSV uit in KNVB-beker

Feyenoord heeft zich in een spannend duel met PSV geplaatst voor de halve finale van de KNVB-beker, door de koploper met 2-0 te verslaan. De Rotterdammers hadden een bliksemstart: al na drie minuten voetballen stond het 1-0 dankzij een doelpunt van spits Sam Larsson, die goed voor zijn verdediger kwam.

Daarna volgde een sterkere fase van PSV, met kansen voor Lozano en De Jong. Ondanks de druk van PSV is het juist Feyenoord dat weet te scoren. Een afstandsschot van Tonny Vilhena werd van richting veranderd door Arias, waardoor de thuisploeg na een half uur met 2-0 leidt. PSV blijft aanzetten, waardoor de wedstrijd boeiend blijft.

Na rust zocht PSV de aanval, maar bleef ook Feyenoord gevaarlijk. De Deense Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen zag zijn 3-0 afgekeurd worden door videoscheidsrechter Kevin Blom. In de Kuip stonden de supporters toen al anderhalve minuut op de banken te juichen. Ook het slotoffensief van PSV overleeft Feyenoord relatief eenvoudig, waardoor het zich plaatst voor de halve finale van de KNVB-beker.

AZ wint eenvoudig van PEC

Eerder op de avond dwong ook AZ in eigen huis een plaats af in de halve finale van de KNVB-beker; er werd eenvoudig met 4-1 gewonnen van PEC Zwolle. Het was AZ-spits Wout Weghorst die in de 21ste minuut met een geplaatste stift PEC-doelman Diederik Boer omspeelde en de 1-0 maakte. Lang heeft de thuisploeg niet van die voorsprong kunnen genieten: tien minuten later kwam PEC op gelijke hoogte door een gelukkige goal van Wouter Marinus, die na een totale mispeer van Namli alsnog binnen wist te koppen. Toch is het AZ dat met een 2-1 voorsprong de rust in gaat, dankzij een doelpunt van Guus Til.

Rood voor Boer

Na rust is de negatieve hoofdrol voor PEC-keeper Diederik Boer, die bij het uitkomen buiten het strafschopgebied de bal met de hand wegslaat en dus hands maakt. Scheidsrechter Nijenhuis stuurt de doelman van het veld, waardoor PEC-trainer John van ’t Schip aanvaller Terell Ondaan moet slachtofferen. Vrij snel daarna scoort Oussama Idrissi de 3-1, waarmee het duel beslist lijkt. Wout Weghorst maakt er voor de boeken nog 4-1 van. Voor Weghorst een bijzondere goal: het is al zijn achtste in het bekertoernooi.

AZ voegt zich bij FC Twente, dat dinsdag won van Cambuur Leeuwarden. De strijd om de laatste halvefinaleplaats gaat tussen Willem II of Roda JC, die elkaar donderdagavond treffen.