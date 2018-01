32-jarige man in Rotterdam overleden na vechtpartij

Een 32-jarige man uit Rotterdam is zondag overleden aan de gevolgen van een vechtpartij in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat Jip Jurg in de nacht van 26 op 27 januari betrokken raakte bij een vechtpartij, toen hij onderweg was naar huis. Daarvoor bracht hij een bezoek aan een café aan de Mauritsweg en ging hij naar een feest van het Internationaal Film Festival Rotterdam in de Rotterdamse Schouwburg. Onderweg raakte hij betrokken bij de vechtpartij, waarna hij in een taxi is gestapt en naar huis is gegaan.

Zondag werd hij niet aanspreekbaar aangetroffen door zijn vader. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek hij al overleden. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij aan inwendig letsel is overleden.

De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet en vraagt getuigen zich te melden.