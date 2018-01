30 jaar cel en tbs geëist voor dubbele moord Arnhem

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen René de L. De 48-jarige man, die was gevlucht uit een tbs-kliniek, wordt verdacht van twee moorden met voorbedachten rade op twee mannen in Arnhem, zo meldt het OM. De geëiste straf is, behalve levenslang, de langste straf die in Nederland bestaat.

Op 23 maart 2017 werden de 71-jarige hotelhouder Benny Peters uit Arnhem en Willy van den Heuvel (73) dood aangetroffen in een voormalig hotel in Arnhem. Twee dagen later werd René de L. aangehouden. Op het mes dat werd aangetroffen bij de lichamen is DNA aangetroffen dat een match opleverde met de verdachte. Ook is er bloed van de slachtoffers op zijn kleding aangetroffen.

René de L. zat al tien jaar vast in een tbs-kliniek in Almere na een poging tot moord in 2006, waar hij werd behandeld voor agressieve gedachten en antisociaal gedrag. Als onderdeel van de behandeling deed De L. onbegeleid werk buiten de kliniek. Na 15 maart keerde hij niet terug naar de kliniek.

Uit onderzoek is gebleken dat René de L. lijdt aan complexe persoonlijkheidsproblematiek en dat het gevaar op herhaling groot is. De L. heeft volgens het OM gezegd dat hij er steeds vaker over dacht hoe het zou zijn om iemand om het leven te brengen. Ook zou hij hebben gezegd hij de twee mensen de ideale slachtoffers vond, en het hotel een ideale plaats.

De uitspraak volgt op 14 februari.