Modekwestie: Wat is de dresscode in theaters in het buitenland?

De kwestie

Mijn man en ik gaan naar Londen, waar we een aantal voorstellingen bezoeken. Is de dresscode daar net zo informeel als hier?

Het antwoord

Heel de wereld draagt natuurlijk spijkerbroeken, maar ik heb zelf altijd gedacht dat wij Nederlanders de enigen zijn die in jeans en ANWB-jacks naar het theater en begrafenissen gaan.

Zit u ook met een modekwestie? Stuur uw vraag naar hetblad@nrc.nl.

Tot ik twee jaar geleden naar de opera in Antwerpen ging, en in het publiek volop jeans zag. Het was nota bene een première, een gelegenheid waarvoor zelfs Nederlanders nog wel hun best willen doen. Een Belgische modeverkoper vertelde me dat Belgen al sinds de jaren tachtig informeel gekleed naar het theater gaan, volgens hem een gevolg van de democratisering van toneel en opera. Ook in Londen en bijvoorbeeld New York is het heel gewoon om casual naar een voorstelling te gaan, al was het maar omdat veel bezoekers, net als u, toeristen zijn die alleen gemakkelijke kleding bij zich hebben. Zelfs korte broeken schijnen niet ongewoon te zijn. In een smoking of feestjurk valt u dus waarschijnlijk erg uit de toon.

Elke maandag de beste stukken over zelfverbetering en levensvragen. Stuur mij NRC Slim Leven

Doe dus vooral een spijkerbroek aan, als u zich daar prettig in voelt. Ik zou u wel adviseren daar een mooie blouse, jasje of overhemd (en geen gymschoenen) bij te dragen. Een beetje optutten draagt altijd bij aan de feestvreugde en bovendien: theater is best een speciaal uitje. Tot slot: zwaar parfum wordt echt nergens op prijs gesteld.