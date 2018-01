Wassan runde een geheim ziekenhuis in Mosul

Op de dag dat terreurbeweging Islamitische Staat (IS) mortiergranaten afvuurde op Mosul, belde haar vader. Of Wassan mee vluchtte naar de Koerdisch-Iraakse stad Erbil waar het veilig was. Wassan weigerde. “Ik heb een eed gezworen om de patiënten te helpen.” Ze bleef in de stad, die binnen drie dagen werd veroverd door jonge mannen vol geloofsijver.

Het verhaal over de jonge vrouwelijke arts staat centraal in een tweeluik van de Iraakse journalist Gaith Abdul-Ahad. Voor de Britse krant The Guardian schreef hij een informatief relaas over de bezetting van IS in Mosul.

Handlangers IS werkten al jarenlang in Mosul

Voor alle strijders en ‘broeders’ moesten Wassan en haar collega’s de beste behandeling en toegang tot medicijnen geven. Alle andere inwoners van Mosul waren gedwongen om medicijnen te kopen op de zwarte markt. Abdul-Ahad beschrijft hoe Wassan zo goed mogelijk iedereen probeerde te helpen. Daarvoor verzamelde ze zoveel mogelijk medische spullen en behandelde ze patiënten, onder wie ook kinderen met leukemie, in haar ouderlijk huis. Was haar verzetsactie ontdekt, dan riskeerde ze de doodstraf.

In het eerste verhaal gaat de Iraakse journalist in op de opkomst van IS in Mosul. Wat weinig mensen realiseren is dat de terreurbeweging al in de tweede stad van Irak aanwezig was voordat de strijders kwamen. De journalist laat Azzam, een ambtenaar van het ministerie van Energie aan het woord. Hij vertelt hoe ‘zakenfiguren’ die voor IS werkten al jarenlang voor elk contract 8 procent vroegen. Wie niet betaalde, werd gekidnapt. “Zij lieten hun ware gezicht zien toen Mosul viel”.