VS leveren zwarte lijst met ‘hoge’ Russen, ondanks tegenzin Trump

Hoe hard straffen de VS Rusland voor de inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Dinsdagochtend werden de bange vermoedens van 210 hooggeplaatste Russen bevestigd, toen het Amerikaanse ministerie van Financiën in het kader van een deze zomer door het Congres aangenomen sanctiewet een langverwachte ‘zwarte lijst’ van namen bekendmaakte.

De lijst is een direct gevolg van de wet tegen Rusland die president Trump in augustus met tegenzin tekende. Trump was geen voorstander van de wet, die volgens hem zijn internationale onderhandelingsruimte zou inperken en de belangen van het bedrijfsleven zou schaden.

Afschrikwekkende werking

Maandag liet de regering Trump opnieuw merken weinig heil te zien in het straffen van Rusland. Het Witte Huis verklaarde geen reden te zien de sancties ook daadwerkelijk gestalte te geven. De lijst zou van zichzelf al een afschrikwekkende werking hebben.

Inderdaad betekent een vermelding niet dat er ook daadwerkelijk sancties volgen. Niettemin leeft onder getroffen Russen de angst dat het een stuk moeilijker zal worden internationaal zaken te doen, bijvoorbeeld met westerse banken. „Ze hebben gewoon iedereen op de lijst gezet, alle grote zakenlui, alle belangrijke bureaucraten. Doel is de druk op Rusland en Russische zakenlieden op te voeren om de politieke situatie te destabiliseren, zonder specifieke maatregelen”, aldus econoom Vladimir Tichomirov tegen het Amerikaanse financiële persbureau Bloomberg.

Onder de 114 politici op de lijst zijn leden van Doema en Senaat, premier Medvedev en verschillende ministers. De 96 oligarchen op de lijst bezitten allen een vermogen van meer dan een miljard dollar. Onder hen bevinden zich verschillende goede bekenden van president Poetin, zoals Igor Setsjin (Rosneft), Michail Fridman (Alfa Group) en Aleksej Miller (Gazprom).

Kremlin not amused

Het Kremlin toonde zich maandag, nog vóór publicatie, not amused over de maatregelen. Ze zouden zijn bedoeld de Russische presidentsverkiezingen in maart te beïnvloeden. „Wij geloven echt dat dit een directe en overduidelijke poging is maatregelen te laten samenvallen met de verkiezingen, om er invloed op uit te oefenen”, reageerde Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov, die ook op de lijst staat.

In december verklaarde Poetin dat de Russische regering zakenlieden te hulp zal komen met het repatriëren van buitenlands kapitaal, door vermogensbelasting af te schaffen. Volgens schattingen zouden rijke Russen in totaal volgens schattingen zo’n 1.000 miljard dollar in het buitenland hebben gestald.