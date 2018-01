Volg hier het donordebat in de Eerste Kamer

Het belooft een lang en spannend debat te worden: dinsdag bespreekt de Eerste Kamer de initiatiefwet van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) over een nieuw donorregistratiesysteem. In die wet zou worden vastgelegd dat voor volwassenen die géén keuze vastleggen in het donorregister automatisch wordt ingevuld dat zij ‘geen bezwaar’ maken tegen orgaandonatie.

De Eerste Kamer is zeer verdeeld over de kwestie. Voorstanders hopen dat er met het nieuwe systeem meer donororganen beschikbaar komen en minder patiënten overlijden terwijl ze op de wachtlijst staan. Tegenstanders brengen in dat de overheid te ver gaat door op deze manier aanspraak te maken op iemands lichaam.

In de Tweede Kamer behaalde de wet in 2016 een nipte meerderheid: 75 Kamerleden stemden vóór, 74 tegen. De verhouding had eenvoudig anders kunnen uitpakken. Als Partij voor de Dieren-Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD) zijn trein niet had gemist, had ook hij tegen gestemd en had de initiatiefwet de senaat nooit bereikt.

Vrije kwestie

Hoe de Eerste Kamer volgende week zal stemmen is nog onduidelijk. Voor vrijwel alle fracties is het een ‘vrije kwestie’, wat betekent dat senatoren niet volgens een fractiestandpunt, maar volgens hun eigen geweten stemmen. Fracties die in de Tweede Kamer tegen stemden, hebben in de senaat ook voorstanders in de fractie, en andersom.

Senatoren werden de afgelopen tijd door lobbyisten en patiënten bestookt met argumenten. Maar ook bezorgde burgers mengden zich in het debat, schreef NRC gisteren: zij proberen twijfel te zaaien over het fenomeen hersendood - een staat waarin de functies van de hersenen al zijn uitgevallen en waarin organen kunnen worden uitgenomen. Deskundigen veroordelen dit “gevaarlijke nepnieuws”, en hoewel de kwestie niets te maken met dit nieuwe donorregistratiesysteem, zullen senatoren er vandaag mogelijk toch over beginnen.

Leden van het kabinet spreken zich niet uit vanwege de gevoeligheid van het onderwerp. Maar minister Bruno Bruins moet tijdens het debat vandaag wel vragen beantwoorden over de uitvoering van de wet.

