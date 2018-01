ProRail krijgt miljoenen van kabinet voor uitbreiding ‘tien-minuten-treinen’

Het kabinet stelt ruim 43 miljoen euro beschikbaar aan spoorbeheerder ProRail voor invoering van het ‘spoorboekloos’ reizen op de trajecten Schiphol-Utrecht-Arnhem-Nijmegen en Breda-Eindhoven. Dat schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) in een brief die ze deze woensdag aan de Tweede Kamer stuurt.

NS en ProRail willen het spoorboekloos reizen, dat eind vorig jaar werd ingevoerd tussen Amsterdam en Eindhoven, uitbreiden. Dat vergt de komende jaren een investering van 70 miljoen euro. NS draagt daar 27 miljoen euro aan bij en ProRail 43,3 miljoen euro. Het geld is nodig voor verbetering van de spoorinfrastructuur, extra materieel en opleiding van personeel.

Van Veldhoven stelt het bedrag van 43,3 miljoen euro aan ProRail beschikbaar uit het fonds van 800 miljoen euro dat volgens het regeerakkoord de komende drie jaar gereserveerd is voor extra investeringen in het openbaar vervoer, zo schrijft zij in de Kamerbrief.

Opstelparrons

ProRail krijgt uit datzelfde fonds 150 miljoen euro voor verlenging van de opstelperrons, zo maakte Van Veldhoven al eerder bekend.

Sinds eind vorig jaar rijdt er tussen Amsterdam en Eindhoven elke tien minuten een intercity. Dat was een gewaagd experiment: van tevoren was onzeker of NS en ProRail inderdaad zo frequent treinen konden inzetten en of de perrons dat wel aankonden. Er was vorig jaar zelfs internationale aandacht van Deense, Duitse en Zwitserse spoormaatschappijen voor het experiment.

De voorlopige resultaten zijn positief, zo schrijft Van Veldhoven in haar brief aan de Kamer. „Er is meer zitplaats en reisgemak voor de reiziger, zonder dat de betrouwbaarheid wordt aangetast.”

Uit onderzoek blijkt inmiddels dat de ‘tienminutentrein’ zelfs vaker op tijd rijdt dan andere treinen op het Nederlandse spoornet.