Japanse biefstuk

Gyuu tataki is de oorspronkelijke naam van dit gerecht. En het woord ‘tataki’, dat kent u wellicht van de tonijnbiefstuk die vaak op die manier wordt bereid. Je kunt rundvlees op de dezelfde manier klaarmaken, door het vlees zeer kort te grillen aan alle kanten en vervolgens koud op te dienen, om verdere garing van de verder rauwe binnenkant te voorkomen. Zo krijg je een soort steak tartaar met gegrilde buitenkant.

Verwarm voor de tosasaus de sojasaus en azijn, maar laat niet koken. Voeg de bonitoflakes en kombu toe en laat afkoelen. Giet door een zeef. Verhit een laagje olie in een koekenpan en bak hierin de plakjes knoflook goudbruin. Laat afkoelen op keukenpapier. Bestrooi de longhaas rondom met zwarte peper.

Verwarm een koekenpan met een antiaanbaklaag tot hij walmt en bak het vlees ongeveer 30 seconden per kant goed, zorg dat er geen rauw vlees meer zichtbaar is. Laat snel afkoelen door het vlees in ijswater te dompelen. Dep droog. Snijd de longhaas in plakken en bestrooi met de bosui en knoflook. Serveer met de tosasaus.