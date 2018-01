Speeddaten voor filmmakers op IFFR

Of hij het gedeelte dat in Iran speelt niet uit het script kan schrappen? Dat is een van de meer opmerkelijke vragen die regisseur Kaweh Modiri de afgelopen twee dagen kreeg van een sales agent, zoals de tussenpersonen worden genoemd in de filmwereld die films zodra ze af zijn namens de makers proberen te verkopen aan distributeurs in verschillende landen.

De tweede speelfilm van de Nederlandse maker van Iraanse origine zal gaan over een naar Nederland geëmigreerde oudere dame die de dood van haar dochter wil wreken. Zij is twee jaar na de revolutie in Iran geëxecuteerd.

Mitra is een van de zestien speelfilmprojecten die is geselecteerd voor de 35ste editie van CineMart. Het vierdaagse onderdeel van IFFR voor de filmindustrie, waar zo’n 600 makers, producenten, fondsen en andere professionals uit de hele wereld praten over mogelijke samenwerkingen tijdens trainingen, presentaties, etentjes en één-op-één meetings. Terwijl op maandagmiddag op de benedenverdieping van de Rotterdamse Doelen festivalbezoekers vertoningsschema’s bestuderen, kaartjes kopen en vervolgens de regen inwandelen richting een bioscoopzaal, wordt een verdieping hoger van tafeltje naar tafeltje geschoven. De korte kennismakingen hebben iets weg van speeddaten. Bij bordje nummer vijf ontvangen Modiri en zijn producenten iedere twintig minuten een nieuwe afspraak. Andere speelfilmprojecten die werden geselecteerd uit de 450 aanmeldingen gaan onder meer over een Afro-Amerikaanse rapper die zijn zoon in Frankrijk opzoekt en een Chinese manager van een operagezelschap.

Relatiemanagement

Modiri’s producent Frank Hoeve heeft zo’n 90.000 euro verzameld voor de ontwikkeling van het scenario, met het zoeken naar de 2.153.000 euro om Mitra te kunnen verfilmen is hij net begonnen. Hoeve hoopt tijdens de CineMart-activiteiten vooral contact te leggen met internationale co-producenten die in hun thuisland financiering kunnen aanvragen.

„IFFR is altijd al festival geweest dat niet alleen films vertoont, maar ook de industrie wil bedienen en makers ondersteunen”, vertelt Marit van den Elshout van IFFR. „De oprichter van het festival, Hubert Bals, merkte tijdens de beginjaren van het festival dat het voor bevriende filmmakers vaak ingewikkeld was om hun films af te maken. Hij creëerde toen in het Hiltonhotel een plek waar mensen uit de filmindustrie gemakkelijk bij elkaar konden komen.” Enkele jaren later werd CineMart opgericht, een echte coproductiemarkt voor films in wording. In eerste instantie een uniek initiatief; andere festivals hadden toen alleen een markt voor aan- en verkoop van afgemaakte films. Het Rotterdamse model is inmiddels op vele andere festivals overgenomen.

Het organiseren van ontmoetingsmomenten en trainingen voor de filmindustrie is ook een soort „relatiebeheer”, vertelt Van den Elshout: „Het zorgt ervoor dat filmmakers later Rotterdam kiezen om hun film in première te laten gaan.” Ze ziet dat bij de deelnemers aan het zogeheten RotterdamLab, de vijfdaagse training voor opkomende producenten. Deelnemers komen later vaak met hun voltooide projecten terug naar Rotterdam. De geselecteerde filmprojecten kunnen tijdens CineMart ook prijzen winnen, zo is er een award van 20.000 euro voor een Europese co-productie.

Weerzien in Berlijn

Het is niet altijd precies te zeggen welke samenwerkingen tot stand komen dankzij CineMart. Van den Elshout: „Het is mogelijk dat partners elkaar hier ontmoeten, in februari afspreken tijdens het filmfestival van Berlijn en een deal sluiten in mei in Cannes.” Uit de mailtjes die het festival achteraf stuurt naar deelnemers blijkt dat er belangrijke contacten worden gelegd. Yorgos Lanthimos vond bijvoorbeeld in Rotterdam co-producenten voor zijn bizarre komedie The Lobster met Colin Farrell.

Ook aan het tafeltje van Modiri is op maandagmiddag nog niets definitief beklonken. Tijdens de presentatie eerder die dag waarin de regisseur vertelde hoe de executie van zijn eigen halfzus in de jaren tachtig hem tot deze fictiefilm heeft gebracht, was al het professionele publiek op IFFR welkom. Gevoelige gesprekken, zoals met de hoog aangeschreven internationale sales agent Wild Bunch, vinden in kleine kring plaats.

Hoeve vertelt dat ze in Rotterdam vooral afspraken hebben met mensen aan wie ze het script willen doen toekomen, die ze vervolgens opnieuw spreken tijdens de Berlinale.

Thriller

Een van hun ‘speeddates’ is met de Duitse sales agent Tassilo Hallbauer, die altijd op zoek is naar nieuwe films om te representeren. De Duitser bezoekt een tiental filmfestivals per jaar en is enthousiast over de synopsis van Mitra: „Het heeft een politieke achtergrond maar is verpakt als een thriller, het gegeven is zowel actueel als toegankelijk.” Hallbauer moet wel eerst het script lezen voor hij kan zeggen of het geschikt is voor de internationale markt, zegt hij erbij. Maar in Rotterdam wil hij het eerst hebben over de artistieke visie van de makers en de financiering van het project. Hallbauer: „De projecten tijdens CineMart zitten vaak nog in een vroeg stadium, waarbij nog maar 20 procent van de financiering rond is. Voor ons eigenlijk te vroeg om al een definitieve beslissing te nemen.” Na het lezen van het script kan hij eventueel een intentieverklaring geven waarmee de makers verder op zoek kunnen naar financiers.

70 procent van de door CineMart geselecteerde projecten worden uiteindelijk gerealiseerd. Modiri zelf is vol vertrouwen: „Rond deze tijd volgend jaar wil ik aan het draaien zijn.” Als het moet wil hij wel pragmatisch zijn. Zo is zijn film, behalve in Nederland en Iran, gesitueerd in Duitsland. Dat laatste gedeelte kan op verzoek worden verplaatst. Modiri: „Uit ervaring weet ik dat dingen altijd anders lopen dan hoe je ze in je hoofd had, tot de dag dat een film uitkomt in de bioscoop. Flexibilteit is belangrijk, zolang je de kern van de film maar niet kwijtraakt.” Zijn verhaal sentimenteel zwaarder aanzetten, zoals in Rotterdam ook werd geopperd, is dus geen optie.