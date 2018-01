Separatisten bestormen Catalaans parlement en eisen Puigdemont als president

Even na 16.00 uur in de middag begint een peloton van de mobiele eenheid opeens te rennen. Busjes met loeiende sirenes rijden door het afgezette Parc de la Ciutadella van Barcelona. De fractieleden van de conservatieve partij JxC, net op weg naar de uitgang, kijken verschrikt om als ze een paar duizend separatisten door de hekken zien breken op weg naar het Catalaanse parlement. De politici verlaten in rap tempo het park voordat hun aanhang aan komt stormen met talloze papieren maskers van Carles Puigdemont. Want de woedende massa wil hém als president zien van Catalonië. En wel direct. „Puigdemont onze president”, schreeuwt de menigte die door de Catalaanse politie buiten de deuren van het parlement wordt gehouden.

Het is de separatisten eerder op dag via de politieke weg niet gelukt om Puigdemont terug te brengen in het regeringspaleis van Barcelona. Zo loopt deze dinsdag 30 januari 2018 uit op de zoveelste tegenslag voor de Catalanen die dromen van een onafhankelijk Catalonië. Parlementsvoorzitter Roger Torrent (van de links-republikeinse, separatistische ERC) stelde een paar uur voordat de installatie van Puigdemont op de agenda stond het debat noodgedwongen uit. Uit angst voor ingrijpen van het Spaanse Hooggerechtshof.

Telefoon niet opgenomen

Torrent had zijn besluit vooraf willen overleggen met Puigdemont, maar die zou in België tot vijf keer toe zijn telefoon niet hebben opgenomen. Daartoe besloot de parlementsvoorzitter zonder overleg met de andere separatisten uitstel te vragen. Torrent eist nu eerst „democratische garanties” van het Hooggerechtshof om Puigdemont te kunnen laten verkiezen. Het zal niet meer opleveren dan een beetje tijdwinst in een proces dat Catalonië nu al jaren in de greep houdt. De kans dat het Hof de beslissing van zaterdag 27 januari herziet is nihil. Daarin werd gesteld dat Puigdemont, die sinds eind oktober in Brussel zit, fysiek aanwezig moet zijn bij een installatie. Bovendien zou hij daarvoor toestemming van de rechter moeten hebben. De kans dat Puigdemont naar Barcelona komt is klein, want dezelfde rechter wil hem vervolgen voor rebellie, opruiing en malversaties met gemeenschapsgeld en heeft een arrestatiebevel tegen hem uit laten gaan in Spanje.

Rijen gesloten

De Catalaanse separatisten raakten verdeeld na het besluit tot uitstel van Torrent. De conservatieve JxC uitte openlijk kritiek op de voorzitter en drong tevergeefs aan op een debat. Om later haastig vast te stellen dat de rijen gesloten moeten blijven. De links-radicalen van CUP hadden daar geen boodschap aan en gingen even na 15.00 uur in de middag uit protest toch op hun stoelen in de plenaire zaal zitten. Maar het echte protest vond buiten het parlement plaats.

Zoals gebruikelijk op politieke dagen ‘met verhoogd risico’ had de Catalaanse politie van het parlement een vesting gemaakt. Maar de honderden Mossos D’esquadra werden verrast door protesterende separatisten. In een uiterste poging probeerden agenten een muur te vormen, maar ze werden simpelweg overlopen. „Ik weet ook wel dat we hier niet mogen staan”, zegt de Catalaan Manuel Ferrer Forcadell. „Maar er wordt ons zoveel onrecht aangedaan vanuit Spanje dat we geen andere keuze hebben.”

Heel even dreigt er een grimmige sfeer te ontstaan, maar de separatisten worden bij de hekken vlak voor de deuren van het parlement tot stoppen gedwongen. Ze schreeuwen om onafhankelijkheid en wapperen met Catalaanse vlaggen. Fredi Bentanachs i Chalaux staat in de voorste rij. Hij is de oprichter van Terra Lliure, oftewel ‘Vrij Land’, een organisatie die van 1978 tot 1991 via de gewapende strijd afscheiding van Spanje wilde bewerkstelligen. „We doen nu alles pacifistisch”, roept hij vanachter een hek. „Nog wel”, voegt Bentanachs i Chalaux er lachend aan toe.